Santoral del 22 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

22 de septiembre tiene lugar el Santo de San Mauricio de Agaunum entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Mauricio ... de Agaunum, en calidad de comandante de la Legión Tebana, enfrentó la ejecución tras negarse a obedecer la orden del emperador Maximiano Herculéo de perseguir a los cristianos. En lugar de participar en tal persecución en honor a los dioses, optó por retirarse a Suiza, donde él y sus camaradas sufrieron la diezmación y el sacrificio.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Emeramo de Ratisbona

Florencio

Ignacio de Sandone

Lautón de Coutances

Silvano de Levroux

Basila de Roma

Emérita de Roma

Iraides

