Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 22 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:00

22 de septiembre tiene lugar el Santo de San Mauricio de Agaunum entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Mauricio ... de Agaunum, en calidad de comandante de la Legión Tebana, enfrentó la ejecución tras negarse a obedecer la orden del emperador Maximiano Herculéo de perseguir a los cristianos. En lugar de participar en tal persecución en honor a los dioses, optó por retirarse a Suiza, donde él y sus camaradas sufrieron la diezmación y el sacrificio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  4. 4 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  5. 5

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  6. 6 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  7. 7

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  8. 8

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  9. 9

    Ocho rutas de senderismo impresionantes de Málaga en las que no tener coche no será excusa
  10. 10 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 22 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 22 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy