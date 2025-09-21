Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 22 de septiembre

Consulta las efemérides de hoy 22 de septiembre y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy

Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:00

Descubre la historia en un clic: efemérides diarias con eventos clave y expresiones culturales del 22 de septiembre.

  1. ¿Qué pasó el 22 de septiembre?

En España:

  • 1458: en España, el rey Enrique IV emite una provisión real que ordena la demolición de la villa de Estepona (Málaga), no llegándose a ejecutar en esta ocasión.

  • 1586: en la provincia de Güeldres (Países Bajos) ―en el marco de la guerra de los Ochenta Años― comienza la batalla de Zutphen, en la que los españoles vencerán a ingleses y neerlandeses.

  • 1812: en España, las Cortes de Cádiz confieren al duque de Wellington el mando supremo de los ejércitos españoles.

  • 1868: en Puerto Rico estalla un movimiento insurreccional, que es reprimido por el ejército español.

