Las efemérides más destacadas del 22 de septiembre
Consulta las efemérides de hoy 22 de septiembre y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy
Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:00
Descubre la historia en un clic: efemérides diarias con eventos clave y expresiones culturales del 22 de septiembre.
¿Qué pasó el 22 de septiembre?
En España:
1458: en España, el rey Enrique IV emite una provisión real que ordena la demolición de la villa de Estepona (Málaga), no llegándose a ejecutar en esta ocasión.
1586: en la provincia de Güeldres (Países Bajos) ―en el marco de la guerra de los Ochenta Años― comienza la batalla de Zutphen, en la que los españoles vencerán a ingleses y neerlandeses.
1812: en España, las Cortes de Cádiz confieren al duque de Wellington el mando supremo de los ejércitos españoles.
1868: en Puerto Rico estalla un movimiento insurreccional, que es reprimido por el ejército español.
