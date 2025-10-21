Santoral del 22 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Martes, 21 de octubre 2025, 19:48 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 22 de octubre el Santo de San Juan Pablo II Papa, entre otros.

San Juan Pablo II nació en Polonia ... en el año 1920 bajo el nombre de Karol Jozef Wojtyla. Durante los primeros días de ... la ocupación nazi, se vio compelido a trabajar en una cantera para evitar su traslado forzado a Alemania. Después del término de la Segunda Guerra Mundial, continuó con sus estudios en el seminario y finalmente fue ordenado como sacerdote el 1 de noviembre de 1946. Luego de 32 años, fue designado Papa y adoptó el nombre de Juan Pablo II. Su profundo amor por la humanidad, su carisma y su habilidad para entablar diálogos lo han convertido en uno de los Papas más queridos en la historia de la Iglesia. Falleció el 2 de abril de 2005 a la edad de 85 años.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 22 de octubre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Abercio de Hierápolis

Benito de Massérac

Donato Scoto

Leotadio de Auch

Lupencio de Chalons

Malón de Rouen

Marcos de Jerusalén

Moderano de Berceto

Valerio de Langres

Verecundo obispo

Alodia de Huesca

Córdula y Nunilona de Huesca © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión