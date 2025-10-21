Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 22 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Martes, 21 de octubre 2025, 19:48

El Santoral Cristiano celebra hoy, 22 de octubre el Santo de San Juan Pablo II Papa, entre otros.

San Juan Pablo II nació en Polonia ... en el año 1920 bajo el nombre de Karol Jozef Wojtyla. Durante los primeros días de ... la ocupación nazi, se vio compelido a trabajar en una cantera para evitar su traslado forzado a Alemania. Después del término de la Segunda Guerra Mundial, continuó con sus estudios en el seminario y finalmente fue ordenado como sacerdote el 1 de noviembre de 1946. Luego de 32 años, fue designado Papa y adoptó el nombre de Juan Pablo II. Su profundo amor por la humanidad, su carisma y su habilidad para entablar diálogos lo han convertido en uno de los Papas más queridos en la historia de la Iglesia. Falleció el 2 de abril de 2005 a la edad de 85 años.

