Las efemérides más destacadas del 22 de octubre

22 de octubre en la historia: Nacimientos, fallecimientos y hechos memorables

DS

Martes, 21 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Sumérgete en nuestras efemérides y revive eventos trascendentales y momentos culturales del 22 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 22 de octubre?

En España:

  • 1702: frente a las costas de Vigo (España), la armada angloneerlandesa hunde gran parte de la flota de Indias.

  • 1768: en España, el rey Carlos III dicta las llamadas Ordenanzas de Carlos III sobre régimen, disciplina y servicios de los ejércitos.

  • 1859: España le declara la guerra a Marruecos.

  • 1885: en Roma, un dictamen arbitral del papa León XIII reconoce el derecho de posesión de España sobre las islas Carolinas frente a las pretensiones alemanas hacia estas islas del Pacífico.

  • 1901: en Castellón (España) se descubren un gran número de monedas de oro de las épocas de los emperadores romanos Nerón, Antonio, Nerva, Trajano y Adriano.

  • 1911: en toda España se restablecen las garantías constitucionales.

  • 1926: en España, el Gobierno decide acuñar nuevas monedas de 50 céntimos, para sustituir la calderilla de cobre-níquel.

  • 1935: en Valladolid (España) se inaugura la Semana contra el Cine Inmoral.

  • 1936: en la ciudad de Valencia (España) se dan cita para representar la solidaridad de la intelectualidad francesa en la lucha contra el fascismo ―en el marco de la guerra civil española― Louis Aragon, Elsa Triolet y dos escritores alemanes.

  • 1945: se aprueba la ley de referéndum para consultar directamente al pueblo español asuntos de especial trascendencia.​

  • 1949: el dictador español Francisco Franco realiza una visita a Portugal.

  • 1972: en Francia se estrena la película El discreto encanto de la burguesía, de Luis Buñuel, cineasta español en el exilio.

  • 1977: en España, el ministro de Justicia confirma la urgencia de un ajuste democrático de la ley penal.

  • 1979: en España, la banda terrorista ETA interrumpe un programa de RTVE para pedir el «sí» al estatuto de Guernica.

  • 1983: en Bilbao (España), más de 150.000 personas se manifiestan contra el terrorismo.

  • 2001: en España se estrena la primera edición de Operación Triunfo (OT).

  • 2002: en España, Juan José Lucas sustituye a Esperanza Aguirre en la presidencia del Senado.

