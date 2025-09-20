Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 21 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:00

21 de septiembre tiene lugar el Santo de San Mateo evangelista entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Mateo, uno ... de los doce apóstoles seleccionados por Jesús de Nazaret, nació como hijo de Alfeo. Inicialmente, se desempeñó como recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Fue en este lugar donde recibió la invitación de Jesús para unirse a su séquito. Se le reconoce como el autor del Evangelio de Mateo, el cual se presume fue escrito en arameo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  4. 4

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  5. 5 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  6. 6 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  7. 7

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»
  8. 8 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  9. 9 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  10. 10 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 21 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 21 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy