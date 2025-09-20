Santoral del 21 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Sábado, 20 de septiembre 2025
21 de septiembre tiene lugar el Santo de San Mateo evangelista entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.
San Mateo, uno ... de los doce apóstoles seleccionados por Jesús de Nazaret, nació como hijo de Alfeo. Inicialmente, se desempeñó como recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Fue en este lugar donde recibió la invitación de Jesús para unirse a su séquito. Se le reconoce como el autor del Evangelio de Mateo, el cual se presume fue escrito en arameo.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
Alejandro de Baccano
Cadoc de Lan-Carvan
Cástor de Apt
Cuadrado de Grecia
Gerulfo de Tronchiennes
Jonás profeta
Landelino de Ettenheim
Pámfilo de Roma
Ifigenia
Maura de Troyes
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
