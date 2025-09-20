Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 21 de septiembre

Descubre las efemérides del 21 de septiembre: nacimientos, fallecimientos y eventos históricos

José María Marín

Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:00

Descubre el 21 de septiembre a través de efemérides: eventos históricos y momentos culturales que dejaron huella.

  1. ¿Qué pasó el 21 de septiembre?

En España:

  • 1177: en España, Alfonso VIII conquista Cuenca por la invasión islámica, tras el asedio de la localidad.

  • 1526: al noroeste de la actual República del Ecuador, un grupo de españoles al mando de Bartolomé Ruiz fundan la aldea de San Mateo (actual ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia de Esmeraldas).

  • 1706: las tropas borbónicas, gracias a su victoria en el combate del Albujón durante la guerra de sucesión española, aíslan el núcleo austracista de Cartagena.

  • 1863: en Madrid, el rey de España reconoce la independencia de la República Argentina (que esta proclamó 47 años antes, el 9 de julio de 1816).

  • 1940: explota un polvorín del ejército de tierra español provocando más de un centenar de muertos al sur de Valladolid.

  • 1958: a 150 m bajo tierra, en el área U3m del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 11

  • 1967: el almirante Luis Carrero Blanco es designado vicepresidente del gobierno español por el general Franco.

