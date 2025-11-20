Santoral del 21 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!
Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:00
Hoy, 21 de noviembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Agapito de Cesárea, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.
San ... Agapito de Cesárea, un mártir y santo cristiano, soportó numerosos arrestos y torturas debido a su ... inquebrantable fe cristiana. Durante el reinado del emperador Máximo en Israel, fue apresado y llevado al circo. En este lugar, el gobernante romano le ofreció un indulto a cambio de que renunciara a su fe. Sin embargo, San Agapito rechazó la oferta y fue arrojado a las fieras. A pesar de las graves heridas infligidas por un oso, milagrosamente sobrevivió al ataque. A pesar de sus heridas, fue devuelto a prisión, donde permaneció hasta el año 306, cuando fue condenado a muerte y arrojado al mar atado a piedras.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
-
Alberto de Lieja
-
Gelasio I Papa
-
Marino de Porec
-
Mauro de Cesana
-
Mauro de Verona
-
Rufo de Roma
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
