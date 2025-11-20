Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral

Santoral del 21 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:00

Hoy, 21 de noviembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Agapito de Cesárea, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San ... Agapito de Cesárea, un mártir y santo cristiano, soportó numerosos arrestos y torturas debido a su ... inquebrantable fe cristiana. Durante el reinado del emperador Máximo en Israel, fue apresado y llevado al circo. En este lugar, el gobernante romano le ofreció un indulto a cambio de que renunciara a su fe. Sin embargo, San Agapito rechazó la oferta y fue arrojado a las fieras. A pesar de las graves heridas infligidas por un oso, milagrosamente sobrevivió al ataque. A pesar de sus heridas, fue devuelto a prisión, donde permaneció hasta el año 306, cuando fue condenado a muerte y arrojado al mar atado a piedras.

