Las efemérides más destacadas del 21 de noviembre

235: en Roma (Italia), Antero es elegido papa, en reemplazo del recientemente fallecido Pontiano. Durante las persecuciones del emperador Maximino el Tracio será martirizado.

1386: en Georgia, Tamerlán captura y saquea la capital, Tiflis, y toma como rehén al rey Bagrat V.

1561: en la actual Bolivia, el asiento y minas de Potosí es elevada al rango de Villa Imperial de Potosí, y se exenta de la ciudad de La Plata.

1783: en París, el físico y químico Jean-François Pilâtre de Rozier y François Laurent hacen el primer vuelo en globo aerostático.

1894: en Port Arthur (Manchuria), soldados japoneses culminan la toma de Port Arthur donde periodistas de corte amarillista como James Creelman, del New York World atribuyen falsas atrocidades como el asesinato de más de 60.000 civiles chinos. Esta conquista resultará decisiva para la victoria japonesa en la primera guerra sino-japonesa.

1902: fin de la guerra de los Mil Días un conflicto civil de Colombia.

1905: el físico alemán Albert Einstein publica en la revista Annalen der Physik su artículo científico «La inercia de un cuerpo, ¿depende de su contenido energético?», donde revela la relación entre la energía y la masa de un cuerpo. Esto lo llevará a descubrir la fórmula de equivalencia entre masa y energía (E = mc²).

1918: en la ciudad de Leópolis, situada al oeste de Ucrania ―en el marco de la Guerra polaco-ucraniana― soldados polacos perpetran un pogromo

1962: en China, el Ejército Popular de Liberación Chino declara un cese al fuego unilateral en la guerra sino-india.

1969: en los Estados Unidos, el presidente Richard Nixon y el primer ministro japonés Eisaku Satō acuerdan la devolución a Japón de Okinawa, manteniendo Estados Unidos los derechos a las bases militares (aunque sin armamento nuclear).

1974: en Birmingham (Inglaterra) explotan dos pubs; mueren 21 personas. Son acusados falsamente seis jóvenes (Hugh Callaghan, Patrick Hill, Gerard Hunter, Richard McIlkenny, William Power y John Walker), que los medios denominaron los Seis de Birmingham. Tras un infame caso de montaje judicial, el 15 de agosto de 1975 serán condenados a cadena perpetua. Hasta 16 años después (el 14 de marzo de 1991) la justicia británica reconocerá su inocencia y los liberará.

1996: explota una zapatería de Humberto Vidal en Río Piedras, Puerto Rico, muriendo treinta y tres personas.

2000: en Buenos Aires (Argentina), queda en libertad el expresidente Carlos Menem, preso por cargos de asociación ilícita.

2002: la OTAN invita a Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia a convertirse en miembros.

2011: One Direction lanzó al mercado de Reino Unido su primer álbum de estudio, titulado Up All Night.

2013: En Ucrania se inician protestas masivas después de que el presidente Víktor Yanukóvich anunciara la suspensión de la firma del Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea.

2018: en Xiutetelco, Puebla, México sucede una explosión con al menos 4 muertos

2019: en toda Colombia se lleva a cabo el movimiento 21N un paro nacional en el que el país se manifiesta en contra de las políticas de gobierno del presidente de Colombia Iván Duque.

2021: en Chile son las elecciones presidenciales.