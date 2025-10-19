Santoral del 20 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Domingo, 19 de octubre 2025, 19:53 Comenta Compartir

Santa Irene de Tancor se celebra en el día de hoy, 20 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa Irene ... de Tancor nació en Portugal y su belleza atrajo la admiración de muchos. A pesar de ... numerosos pretendientes que buscaban casarse con ella, siempre rechazó tales propuestas, pues había consagrado su virginidad a Dios. Uno de los jóvenes que le pidió matrimonio fue engañado por un mentor de Irene, quien le falsamente aseguró que ella esperaba un hijo suyo. Lleno de ira, el joven la asesinó y arrojó su cuerpo al río.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 20 de octubre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Honorio

Aderaldo de Troyes

Andrés Calibita

Caprasio de Agen

Cornelio centurión

Leopardo de Osimo

Sindulfo de Aussonce

Vital de Salzburg

Aca Santa Adelina de Savigny y María Bertila Boscardin © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión