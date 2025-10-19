Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 20 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:53

Santa Irene de Tancor se celebra en el día de hoy, 20 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa Irene ... de Tancor nació en Portugal y su belleza atrajo la admiración de muchos. A pesar de ... numerosos pretendientes que buscaban casarse con ella, siempre rechazó tales propuestas, pues había consagrado su virginidad a Dios. Uno de los jóvenes que le pidió matrimonio fue engañado por un mentor de Irene, quien le falsamente aseguró que ella esperaba un hijo suyo. Lleno de ira, el joven la asesinó y arrojó su cuerpo al río.

