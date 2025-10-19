Las efemérides más destacadas del 20 de octubre
Descubre las efemérides del 20 de octubre: nacimientos, fallecimientos y eventos históricos
DS
Domingo, 19 de octubre 2025, 22:00
Sumérgete en el tiempo: efemérides diarias con eventos decisivos y expresiones culturales del 20 de octubre.
-
¿Qué pasó el 20 de octubre?
En España:
-
1500: en España, los Reyes Católicos expiden una Real Cédula de constitución del municipio de Granada.
-
1548: en Bolivia, el conquistador español Alonso de Mendoza funda la ciudad de La Paz.
-
1976: en la ciudad de Puerto España (Trinidad y Tobago) se celebra una reunión para definir el país encargado de la custodia y enjuiciamiento de los autores del Crimen de Barbados (el atentado terrorista contra el vuelo de Cubana de aviación).
-
1979: en Barcelona (España) se inaugura La Masía, el centro de formación de las divisiones inferiores del Fútbol Club Barcelona.
-
1997: The Corrs publica una versión la canción "Dreams", originalmente de la agrupación Fleetwood Mac, se vendieron unos 11 millones de ejemplares del álbum entrando es las listas de decenas de países. Certificó 20 discos de platino en Irlanda, Reino Unido, España y Australia entre otros.
-
2005: en la Universidad Autónoma de Madrid, Santiago Carrillo (exdirigente del PCE) es investido doctor honoris causa por su participación en la transición democrática española.
-
2011: en España, la organización terrorista vasca ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión