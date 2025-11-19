Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 20 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:00

20 de noviembre tiene lugar el Santo de San Edmundo Rey entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Edmundo Rey, ... quien gobernó Anglia Oriental de 854 a 870, es venerado como mártir en las iglesias católica, ... ortodoxa y anglicana. Comenzó su reinado a la temprana edad de 15 años, siendo elegido por nobles y clérigos de Norfolk para gobernar sobre los anglos del Este. En el año 869, cuando los daneses atacaron, Edmundo fue capturado por los invasores. Estos intentaron forzarlo a renunciar a su fe para salvar su vida, pero él se mantuvo firme en sus creencias religiosas. Como resultado, fue martirizado por sus captores, que lo azotaron hasta la muerte.

