Santoral del 20 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

20 de noviembre tiene lugar el Santo de San Edmundo Rey entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Edmundo Rey, ... quien gobernó Anglia Oriental de 854 a 870, es venerado como mártir en las iglesias católica, ... ortodoxa y anglicana. Comenzó su reinado a la temprana edad de 15 años, siendo elegido por nobles y clérigos de Norfolk para gobernar sobre los anglos del Este. En el año 869, cuando los daneses atacaron, Edmundo fue capturado por los invasores. Estos intentaron forzarlo a renunciar a su fe para salvar su vida, pero él se mantuvo firme en sus creencias religiosas. Como resultado, fue martirizado por sus captores, que lo azotaron hasta la muerte.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Adventor

Ampelo

Basilio

Bernwardo

Félix

Nerses

Octaviano

Octavio y Solútor © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

