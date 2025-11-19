Las efemérides más destacadas del 20 de noviembre

1114: En Urfa (norte de la Mesopotamia), actual Turquía, se registra un terremoto de magnitud 9.

1407: Juan sin Miedo y Juan de Valois, ordenan el asesinato de Luis de Valois, que moriría tres días después.

1461: En L’Áqüila (centro de Italia) se registra un terremoto (posiblemente el mismo terremoto que el 27 de noviembre).

1642: En Jiangsu (China) se registra un terremoto de magnitud 5 en la escala sismológica de Richter (intensidad 6).

1695: En Brasil es ejecutado Zumbi, el último de los líderes del Quilombo dos Palmares.

1776: En la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la capilla de Magdalena (que será la base para la fundación de una aldea en este lugar).

1789: Nueva Jersey se convierte en el primer estado de Estados Unidos que ratifica la Constitución.

1845: En Argentina, a orillas del río Paraná, a 20 km al noroeste de San Pedro (provincia de Buenos Aires), fuerzas argentinas al mando del general Lucio Norberto Mansilla interrumpieron el ataque de las fuerzas británicas y francesas (Batalla de la Vuelta de Obligado). Este día se celebra en ese país el Día de la Soberanía Nacional.

1902: En el Café de Madrid (en París), Henri Desgrange y el periodista Géo Lefèvre sueñan con la creación del Tour de Francia.

1910: En México, Francisco I. Madero publica el Plan de San Luis Potosí, donde denuncia al presidente Porfirio Díaz, y se proclama presidente. Empieza la Revolución mexicana que intenta derrocar el gobierno.

1940: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Hungría, Rumanía y Eslovaquia se alían con las Fuerzas del Eje.

1947: En la abadía de Westminster (en Londres) la princesa Isabel de York se casa con el teniente Felipe Mountbatten, Duque de Edimburgo.

1948: En Managua (Nicaragua) el dictador Anastasio Somoza García inaugura el Estadio Nacional General Somoza, actual Estadio Nacional Dennis Martínez, durante la X Serie Mundial de Béisbol.

1970: En México, en el marco de la celebraciones del 60 aniversario de la Revolución Mexicana, se pone en servicio el tercer tramo de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México que ahora va hacia la estación Tacubaya y el primer tramo Tlatelolco-Hospital General de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México.

1985: Sale a la venta la versión 1.0 de Microsoft Windows.

1989: En Praga (Checoslovaquia) comienza la Revolución de Terciopelo, donde se reúne cerca de medio millón de personas pidiendo la democracia.

1989: Convención sobre los Derechos del Niño fue adaptada.

1999: En la ciudad chilena de Concepción, se reporta la desaparición del joven estudiante Jorge Matute Johns tras un confuso incidente en una discoteca. Sus restos mortales serán encontrados el 12 de febrero de 2004 a orillas del río Biobío y su crimen aún no es resuelto hasta el presente.

2004: En Chile comienza la cumbre de la APEC.