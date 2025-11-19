Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 20 de noviembre

Consulta las efemérides históricas del 20 de noviembre: nacimientos y acontecimientos relevantes

DS

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:00

Acompáñanos en un recorrido histórico y descubre eventos que marcaron el mundo y momentos culturales del 20 de noviembre.

  1. ¿Qué pasó el 20 de noviembre?

En España:

  • 1490: En Valencia (España), el escritor Joanot Martorell publica su libro de caballería Tirant lo Blanch en su lengua valenciana.

  • 1500: A Cádiz (España) llegan encadenados Cristóbal Colón y sus hermanos, quienes habían sido arrestados por el gobernador de las Indias Francisco de Bobadilla.

  • 1542: En España se promulgan las Leyes Nuevas, inspiradas por fray Bartolomé de las Casas.

  • 1936: En la prisión de Alicante es fusilado José Antonio Primo de Rivera (fundador de la Falange Española).

  • 1936: El líder revolucionario anarquista Buenaventura Durruti, muere en la defensa de Madrid durante la guerra civil española por causas no muy claras.

  • 1975: En España fallece Francisco Franco, dictador de España tras la Guerra civil española.

  • 1976: En el primer aniversario del fallecimiento del dictador Francisco Franco, se oficia un funeral oficial en el Valle de los Caídos, presidido por los Reyes de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, al que acuden miembros del Gobierno y altas jerarquías de las distintas instituciones civiles y militares.​

  • 1984: En Bilbao (España) es asesinado en su consulta Santiago Brouard, pediatra y diputado electo del Parlamento Vasco.

  • 1989: En España es asesinado Josu Muguruza durante una cena el día anterior a tomar posesión como diputado de Herri Batasuna.

  • 2011: En España se celebran las elecciones generales de España de 2011, ganándolas el Partido Popular con Mariano Rajoy a la cabeza por mayoría absoluta, mientras el PSOE sufre la mayor derrota electoral de su historia.

En el mundo:

  • 1114: En Urfa (norte de la Mesopotamia), actual Turquía, se registra un terremoto de magnitud 9.

  • 1407: Juan sin Miedo y Juan de Valois, ordenan el asesinato de Luis de Valois, que moriría tres días después.

  • 1461: En L’Áqüila (centro de Italia) se registra un terremoto (posiblemente el mismo terremoto que el 27 de noviembre).

  • 1642: En Jiangsu (China) se registra un terremoto de magnitud 5 en la escala sismológica de Richter (intensidad 6).

  • 1695: En Brasil es ejecutado Zumbi, el último de los líderes del Quilombo dos Palmares.

  • 1776: En la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la capilla de Magdalena (que será la base para la fundación de una aldea en este lugar).

  • 1789: Nueva Jersey se convierte en el primer estado de Estados Unidos que ratifica la Constitución.

  • 1845: En Argentina, a orillas del río Paraná, a 20 km al noroeste de San Pedro (provincia de Buenos Aires), fuerzas argentinas al mando del general Lucio Norberto Mansilla interrumpieron el ataque de las fuerzas británicas y francesas (Batalla de la Vuelta de Obligado). Este día se celebra en ese país el Día de la Soberanía Nacional.

  • 1902: En el Café de Madrid (en París), Henri Desgrange y el periodista Géo Lefèvre sueñan con la creación del Tour de Francia.

  • 1910: En México, Francisco I. Madero publica el Plan de San Luis Potosí, donde denuncia al presidente Porfirio Díaz, y se proclama presidente. Empieza la Revolución mexicana que intenta derrocar el gobierno.

  • 1940: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Hungría, Rumanía y Eslovaquia se alían con las Fuerzas del Eje.

  • 1947: En la abadía de Westminster (en Londres) la princesa Isabel de York se casa con el teniente Felipe Mountbatten, Duque de Edimburgo.

  • 1948: En Managua (Nicaragua) el dictador Anastasio Somoza García inaugura el Estadio Nacional General Somoza, actual Estadio Nacional Dennis Martínez, durante la X Serie Mundial de Béisbol.

  • 1970: En México, en el marco de la celebraciones del 60 aniversario de la Revolución Mexicana, se pone en servicio el tercer tramo de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México que ahora va hacia la estación Tacubaya y el primer tramo Tlatelolco-Hospital General de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México.

  • 1985: Sale a la venta la versión 1.0 de Microsoft Windows.

  • 1989: En Praga (Checoslovaquia) comienza la Revolución de Terciopelo, donde se reúne cerca de medio millón de personas pidiendo la democracia.

  • 1989: Convención sobre los Derechos del Niño fue adaptada.

  • 1999: En la ciudad chilena de Concepción, se reporta la desaparición del joven estudiante Jorge Matute Johns tras un confuso incidente en una discoteca. Sus restos mortales serán encontrados el 12 de febrero de 2004 a orillas del río Biobío y su crimen aún no es resuelto hasta el presente.

  • 2004: En Chile comienza la cumbre de la APEC.

  • 2022: En Catar se dio inicio la XXII versión de la Copa Mundial de Fútbol.

