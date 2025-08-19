Santoral del 20 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Martes, 19 de agosto 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 20 de agosto el Santo de San Bernardo de Claraval, entre otros.

San Bernardo de Claraval fue un prominente monje ... que, a los 25 años, fundó un nuevo monasterio en la región francesa de Champaña, al que llamó Clairvaux, que en castellano significa «valle claro». San Bernardo es recordado y venerado en la Iglesia Católica como santo y doctor de la Iglesia, y su legado perdura a través de sus enseñanzas y su profunda devoción a la Virgen María. Su festividad se celebra el 20 de agosto, y su vida y obras siguen siendo una fuente de inspiración para los fieles en su búsqueda de una vida de oración, servicio y amor a Dios y a la Virgen María.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Burcardo de Worms

Cristóbal de Córdoba

Filiberto de Tournus

Leovigildo de Córdoba

María de Mattias

Máximo de Chinon

Samuel. © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

