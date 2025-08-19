Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 20 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Martes, 19 de agosto 2025, 20:00

El Santoral Cristiano celebra hoy, 20 de agosto el Santo de San Bernardo de Claraval, entre otros.

San Bernardo de Claraval fue un prominente monje ... que, a los 25 años, fundó un nuevo monasterio en la región francesa de Champaña, al que llamó Clairvaux, que en castellano significa «valle claro». San Bernardo es recordado y venerado en la Iglesia Católica como santo y doctor de la Iglesia, y su legado perdura a través de sus enseñanzas y su profunda devoción a la Virgen María. Su festividad se celebra el 20 de agosto, y su vida y obras siguen siendo una fuente de inspiración para los fieles en su búsqueda de una vida de oración, servicio y amor a Dios y a la Virgen María.

