Santoral del 19 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:00

Santo Profesta Abdías se celebra en el día de hoy, 19 de noviembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santo Profeta Abdías, ... el cuarto entre los profetas menores, está asociado con el libro profético más breve. En sus ... escritos, se manifiesta un marcado sentimiento nacionalista posterior al exilio y una intensa hostilidad hacia el pueblo edomita, que celebraba la caída de Jerusalén. Los edomitas se destacaron como el arquetipo de los enemigos del pueblo de Dios. El nombre de Abdías, en realidad, significa "siervo de Dios".

