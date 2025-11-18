Santoral del 19 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Santo Profesta Abdías se celebra en el día de hoy, 19 de noviembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.
Santo Profeta Abdías, ... el cuarto entre los profetas menores, está asociado con el libro profético más breve. En sus ... escritos, se manifiesta un marcado sentimiento nacionalista posterior al exilio y una intensa hostilidad hacia el pueblo edomita, que celebraba la caída de Jerusalén. Los edomitas se destacaron como el arquetipo de los enemigos del pueblo de Dios. El nombre de Abdías, en realidad, significa "siervo de Dios".
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Santoral de hoy:
-
Azas
-
Bárlaam
-
Eudón de Le Puy
-
Federico Jansoone
-
Máximo de Cesarea
-
Simón
-
Matilde de Hackeborn
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
