Las efemérides más destacadas del 19 de noviembre

1095: En Francia comienza el Concilio de Clermont, convocado por el papa Urbano II para discutir si se enviará la Primera Cruzada a Tierra Santa (Palestina).

1177 (27/10 del primer año de Jisho): En la Prefectura de Nara (Japón) a las 2

1421: En los Países Bajos, entre la noche del 18 y la madrugada del 19, una torrencial tormenta rompe un dique en Wieldrecht. Unas 72 aldeas son tragadas por las aguas y mueren entre 2000 y 10.000 personas. Toda Holanda y Zelanda quedan bajo el agua (segunda inundación del día de santa Isabel).

1499: En Mesina (Italia) se registra un terremoto de magnitud 4,6 de la escala sismológica de Richter.

1850: en Madrid se inaugura el Teatro Real.

1879: en Madrid, Alfonso XII contrae segundas nupcias con la aristócrata austriaca María Cristina de Habsburgo-Lorena.

1905: en Berlín se inaugura el primer servicio público de autobuses.

1916: Samuel Goldwyn y Edgar Selwyn establecen la empresa cinematográfica Goldwyn Pictures.

1942: en la batalla de Stalingrado ―durante la Segunda Guerra Mundial― las fuerzas soviéticas del general Gueorgui Zhúkov comienzan la ofensiva rusa en el Volga.

1944: en los Estados Unidos ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)―, el presidente Franklin D. Roosevelt anuncia el sexto préstamo bélico, que consiguió vender 14.000 millones de dólares estadounidenses en bonos de guerra para ayudar a pagar el esfuerzo bélico.

1950: el general estadounidense Dwight D. Eisenhower se convierte en el Comandante Supremo de la Otán-Europa.

1951: en la superficie del sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos hace detonar la bomba atómica Sugar, de 1,2 kilotones. Es la penúltima de la Operación Buster-Jangle, que durante un mes expuso de manera no voluntaria a unos 6500 soldados de infantería a siete explosiones atómicas con propósitos de entrenamiento.

1952: en Grecia, el mariscal de campo Alexander Papagos se convierte en el 152.º primer ministro de Grecia.

1959: en los Estados Unidos, la empresa automotriz Ford Motor Company anuncia que descontinuará el impopular Edsel.

1969: en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (Brasil), Pelé marca su milésimo gol.

1999: China lanza su primera nave espacial, Shenzhou.

2002: El supergrupo estadounidense de rock alternativo Audioslave, lanza al mercado su álbum debut homónimo de estudio, titulado Audioslave.