Las efemérides más destacadas del 19 de noviembre

Efemérides destacadas del 19 de noviembre: Un repaso a la historia
DS
Martes, 18 de noviembre 2025, 22:00
Acompáñanos en un recorrido histórico: revive eventos trascendentales y expresiones culturales del 19 de noviembre.
¿Qué pasó el 19 de noviembre?
En España:
936: En Córdoba (España), Abd al-Rahman III inicia la construcción de la Medina Azahara.
1564: Miguel López de Legazpi sale de Nueva España al mando de una expedición para conquistar y colonizar las Filipinas.
1809: en la batalla de Ocaña los franceses derrotan a los españoles.
1810: en España, las Cortes de Cádiz aprueban el tratado de alianza con Inglaterra del 14 de enero de 1809.
1859: comienza la guerra de África entre España y Marruecos.
1933: en España se celebra por primera vez el sufragio universal en las Elecciones Generales y las mujeres españolas tienen por primera vez el derecho a votar. Ganan las elecciones los partidos de derechas.
1936: en España, Buenaventura Durruti es herido de gravedad por una bala en el pecho. Fallecerá al día siguiente.
1937: en España, el gobierno del bando sublevado decreta la creación del Consejo Nacional del Movimiento.
1996: el cantante español Julio Iglesias, lanza al mercado su nuevo álbum, titulado Tango.
2002: en las costas de Galicia (España) hundimiento del buque petrolero Prestige que se inició el 13 de noviembre.
2007: en España, la cantante Amaia Montero anuncia su retirada del grupo de pop español La Oreja de Van Gogh.
En el mundo:
1095: En Francia comienza el Concilio de Clermont, convocado por el papa Urbano II para discutir si se enviará la Primera Cruzada a Tierra Santa (Palestina).
1177 (27/10 del primer año de Jisho): En la Prefectura de Nara (Japón) a las 2
1421: En los Países Bajos, entre la noche del 18 y la madrugada del 19, una torrencial tormenta rompe un dique en Wieldrecht. Unas 72 aldeas son tragadas por las aguas y mueren entre 2000 y 10.000 personas. Toda Holanda y Zelanda quedan bajo el agua (segunda inundación del día de santa Isabel).
1499: En Mesina (Italia) se registra un terremoto de magnitud 4,6 de la escala sismológica de Richter.
1850: en Madrid se inaugura el Teatro Real.
1879: en Madrid, Alfonso XII contrae segundas nupcias con la aristócrata austriaca María Cristina de Habsburgo-Lorena.
1905: en Berlín se inaugura el primer servicio público de autobuses.
1916: Samuel Goldwyn y Edgar Selwyn establecen la empresa cinematográfica Goldwyn Pictures.
1942: en la batalla de Stalingrado ―durante la Segunda Guerra Mundial― las fuerzas soviéticas del general Gueorgui Zhúkov comienzan la ofensiva rusa en el Volga.
1944: en los Estados Unidos ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)―, el presidente Franklin D. Roosevelt anuncia el sexto préstamo bélico, que consiguió vender 14.000 millones de dólares estadounidenses en bonos de guerra para ayudar a pagar el esfuerzo bélico.
1950: el general estadounidense Dwight D. Eisenhower se convierte en el Comandante Supremo de la Otán-Europa.
1951: en la superficie del sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos hace detonar la bomba atómica Sugar, de 1,2 kilotones. Es la penúltima de la Operación Buster-Jangle, que durante un mes expuso de manera no voluntaria a unos 6500 soldados de infantería a siete explosiones atómicas con propósitos de entrenamiento.
1952: en Grecia, el mariscal de campo Alexander Papagos se convierte en el 152.º primer ministro de Grecia.
1959: en los Estados Unidos, la empresa automotriz Ford Motor Company anuncia que descontinuará el impopular Edsel.
1969: en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (Brasil), Pelé marca su milésimo gol.
1999: China lanza su primera nave espacial, Shenzhou.
2002: El supergrupo estadounidense de rock alternativo Audioslave, lanza al mercado su álbum debut homónimo de estudio, titulado Audioslave.
2010: es publicada la banda sonora Burlesque
