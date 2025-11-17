Santoral del 18 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 18 de noviembre el Santo de San Odón de Cluny, entre otros.

San Odón de Cluny, un religioso francés, recibió ... su educación en la escuela catedralicia de San Martín de Tours. Durante su juventud, se desarrolló ... en las cortes del conde de Anjou y el duque de Aquitania. A la edad de 19 años, tras recuperarse de una enfermedad, dedicó su vida a la consagración y al sacerdocio, siendo ordenado. Fue designado abad del monasterio de Cluny, cuando esta abadía contaba con tan solo 12 monjes y aún estaba en proceso de construcción. Desde ese cargo, con el respaldo del Papa Juan XI, guió varios templos monacales. Finalmente, San Odón de Cluny falleció en el año 942.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Maudeto

Patroclo de Colombiers

Romacario de Constanza

Román de Antioquía

Teofredo de Calmeliac

Bárula

Filipina Duchesne

Rosa Felipa Duchesne © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

