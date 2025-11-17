Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 18 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:00

El Santoral Cristiano celebra hoy, 18 de noviembre el Santo de San Odón de Cluny, entre otros.

San Odón de Cluny, un religioso francés, recibió ... su educación en la escuela catedralicia de San Martín de Tours. Durante su juventud, se desarrolló ... en las cortes del conde de Anjou y el duque de Aquitania. A la edad de 19 años, tras recuperarse de una enfermedad, dedicó su vida a la consagración y al sacerdocio, siendo ordenado. Fue designado abad del monasterio de Cluny, cuando esta abadía contaba con tan solo 12 monjes y aún estaba en proceso de construcción. Desde ese cargo, con el respaldo del Papa Juan XI, guió varios templos monacales. Finalmente, San Odón de Cluny falleció en el año 942.

