Las efemérides más destacadas del 18 de noviembre

871: en Wasit (Irak) se registra un terremoto que deja un saldo de 20.000 víctimas. (Posiblemente se trate del mismo terremoto que se registró como sucedido el 22 de junio del 872).

1226: cerca de la aldea kurda de Halabja, unos 240 km al noreste de Bagdad (Irak) a las 6

1626: en la Ciudad del Vaticano la Basílica de San Pedro finaliza su construcción

1803: en Vertières, cerca del cabo Francés, en el norte de la antigua colonia francesa de Saint-Domingue (hoy Haití), el líder indígena Jean-Jacques Dessalines vence definitivamente a las tropas francesas.

1824: en México se crea el Distrito Federal como capital de la República, con sede en la Ciudad de México.

1852: en Chile se funda la ciudad de San Javier de Loncomilla.

1901 (domingo): en el centro de la Ciudad de México, a las tres de la mañana, la policía realiza una razzia en la Calle de la Paz (hoy calle Ezequiel Montes) arresta a 41 varones ―22 vestidos de varón y 19 de mujer― y los lleva a la prisión Belén. Se libera a uno de ellos, don Ignacio de la Torre, que era el yerno del presidente Porfirio Díaz. (El Baile de los 41 Maricones).​

1910: en Puebla (México), treinta policías al mando del general Miguel Cabrera pretenden penetrar por fuerza a la casa de los hermanos Serdán. Dos días después se inicia la Revolución mexicana.

1928: Walt Disney crea el primer cortometraje de Mickey Mouse.

1928: en Montevideo (Uruguay) se inaugura el Hospital Saint Bois.

1933: en Venezuela, el aviador estadounidense Jimmy Angel sobrevuela el Salto Ángel (979 metros), pero recién un par de años después (el 24 de marzo de 1935) es acompañado por un fotógrafo, que da a conocer al mundo su descubrimiento.

1985: en Puebla (México) se inaugura el Aeropuerto Internacional de Puebla.

1988: en los Estados Unidos se estrena la primera entrega cinematográfica de la franquicia The Land Before Time.

1990: el astrónomo Eric Elst descubre el asteroide (10093) Diesel.