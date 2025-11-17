Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 18 de noviembre

Descubre la historia del 18 de noviembre: efemérides de nacimientos, defunciones y sucesos

DS

Lunes, 17 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

Descubre el fluir del tiempo con efemérides: hitos históricos y momentos culturales del 18 de noviembre en diversas épocas.

  1. ¿Qué pasó el 18 de noviembre?

En España:

  • 656: en España comienza el VII Concilio de Toledo.

  • 1096: en España, Pedro I, rey de Navarra y Aragón, conquista Huesca.

  • 1434: en España, Juan II de Castilla, en agradecimiento a los servicios prestados, hace donación de la villa de Rute (Córdoba) a su doncel Ramiro Yáñez de Barnuevo y Sotomayor.

  • 1517: en España, Carlos I llega a Valladolid, donde pronto se harán patentes las rivalidades entre la aristocracia flamenca y la española.

  • 1820: en Ecuador, la villa de Loja se independiza del Imperio español.

  • 1846: en España se establece en Villaviciosa de Odón la Escuela de Ingenieros de Montes.

  • 1952: la Unesco admite a España, que ingresará el 30 de enero de 1953.

  • 1976: en España, tras el final de la dictadura franquista, las Cortes aprueban la Ley para la Reforma Política, que abrirá el camino a la democracia.

  • 1976: la Asamblea General de las Naciones Unidas urge nuevamente a los gobiernos de España y Gran Bretaña a que inicien negociaciones sobre el problema de Gibraltar.

  • 1982: en España se constituyen las nuevas Cortes Generales.

  • 1993: en España, la Ley de Seguridad Ciudadana es declarada inconstitucional, lo que provoca la dimisión del ministro del interior, José Luis Corcuera.

  • 2007: la Wikipedia en español publica su artículo número 300.000.

En el mundo:

  • 871: en Wasit (Irak) se registra un terremoto que deja un saldo de 20.000 víctimas. (Posiblemente se trate del mismo terremoto que se registró como sucedido el 22 de junio del 872).

  • 1226: cerca de la aldea kurda de Halabja, unos 240 km al noreste de Bagdad (Irak) a las 6

  • 1626: en la Ciudad del Vaticano la Basílica de San Pedro finaliza su construcción

  • 1803: en Vertières, cerca del cabo Francés, en el norte de la antigua colonia francesa de Saint-Domingue (hoy Haití), el líder indígena Jean-Jacques Dessalines vence definitivamente a las tropas francesas.

  • 1824: en México se crea el Distrito Federal como capital de la República, con sede en la Ciudad de México.

  • 1852: en Chile se funda la ciudad de San Javier de Loncomilla.

  • 1901 (domingo): en el centro de la Ciudad de México, a las tres de la mañana, la policía realiza una razzia en la Calle de la Paz (hoy calle Ezequiel Montes) arresta a 41 varones ―22 vestidos de varón y 19 de mujer― y los lleva a la prisión Belén. Se libera a uno de ellos, don Ignacio de la Torre, que era el yerno del presidente Porfirio Díaz. (El Baile de los 41 Maricones).​

  • 1910: en Puebla (México), treinta policías al mando del general Miguel Cabrera pretenden penetrar por fuerza a la casa de los hermanos Serdán. Dos días después se inicia la Revolución mexicana.

  • 1928: Walt Disney crea el primer cortometraje de Mickey Mouse.

  • 1928: en Montevideo (Uruguay) se inaugura el Hospital Saint Bois.

  • 1933: en Venezuela, el aviador estadounidense Jimmy Angel sobrevuela el Salto Ángel (979 metros), pero recién un par de años después (el 24 de marzo de 1935) es acompañado por un fotógrafo, que da a conocer al mundo su descubrimiento.

  • 1985: en Puebla (México) se inaugura el Aeropuerto Internacional de Puebla.

  • 1988: en los Estados Unidos se estrena la primera entrega cinematográfica de la franquicia The Land Before Time.

  • 1990: el astrónomo Eric Elst descubre el asteroide (10093) Diesel.

  • 2000: en Panamá, a instancias de un aviso cubano, la policía detiene al terrorista cubano Luis Posada Carriles y a otros contrarrevolucionarios.

