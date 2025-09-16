Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral

Santoral del 17 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:00

17 de septiembre tiene lugar el Santo de San Roberto Belarmino entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Roberto Belarmino ... fue un eminente teólogo y destacado exponente de la Contrarreforma. En 1560, se unió a la Compañía de Jesús y estudió filosofía en el Colegio Romano. Su destacada obra incluye "Controversias del Cristianismo contra los herejes de este tiempo" (1613), que se erige como una de las obras más exhaustivas en el ámbito teológico. En el siglo XX, el Papa Pío XI lo canonizó como Santo y lo reconoció como Doctor de la Iglesia.

