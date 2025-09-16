Santoral del 17 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Martes, 16 de septiembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

17 de septiembre tiene lugar el Santo de San Roberto Belarmino entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Roberto Belarmino ... fue un eminente teólogo y destacado exponente de la Contrarreforma. En 1560, se unió a la Compañía de Jesús y estudió filosofía en el Colegio Romano. Su destacada obra incluye "Controversias del Cristianismo contra los herejes de este tiempo" (1613), que se erige como una de las obras más exhaustivas en el ámbito teológico. En el siglo XX, el Papa Pío XI lo canonizó como Santo y lo reconoció como Doctor de la Iglesia.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Adriana de Frisia

Hildegarda de Bingen

Francisco María de Camporosso

Lamberto de Lieja

Manuel Nguyen Van Trieu

Pedro Arbués

Reinaldo de Mélinais

Rodingo de Argona

Sátiro de Milán

Columba de Córdoba © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

