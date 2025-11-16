Santoral del 17 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:22 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 17 de noviembre el Santo de San Gregorio de Tours, entre otros.

San Gregorio de Tours, un obispo e historiador ... galorromano, también tenía la distinción de ser bisnieto de San Gregorio de Langres. Experimentó la pérdida ... de su padre a una edad temprana y, después de mudarse a Cavaillon, su educación quedó bajo el cuidado de su tío, Nicecio, quien más tarde se convirtió en obispo de Lyon. Fue ordenado diácono poco después y, a los 34 años, asumió el cargo de obispo de Tours, sucediendo a su primo materno Eufronio. Durante su tiempo como obispo, San Gregorio decidió dedicarse a la escritura, produciendo obras notables como 'Historia Francorum'. Permaneció en las Galias a lo largo de su vida y finalmente falleció en el año 594.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 17 de noviembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Isabel de Hungría

Victoria de Córdoba

Acisclo de Córdoba

Alfeo de Cesarea

Aniano de Orleáns

Florino de Rëmus

Hugo de Lincoln

Hugo de Noaria

Juan del Castillo

Lázaro de Constantinopla

Namacio de Vienne

Raveriano

Hilda de Whitby

Ilda de Inglaterra

Zaqueo de Cesarea © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión