Santoral del 17 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:22

El Santoral Cristiano celebra hoy, 17 de noviembre el Santo de San Gregorio de Tours, entre otros.

San Gregorio de Tours, un obispo e historiador ... galorromano, también tenía la distinción de ser bisnieto de San Gregorio de Langres. Experimentó la pérdida ... de su padre a una edad temprana y, después de mudarse a Cavaillon, su educación quedó bajo el cuidado de su tío, Nicecio, quien más tarde se convirtió en obispo de Lyon. Fue ordenado diácono poco después y, a los 34 años, asumió el cargo de obispo de Tours, sucediendo a su primo materno Eufronio. Durante su tiempo como obispo, San Gregorio decidió dedicarse a la escritura, produciendo obras notables como 'Historia Francorum'. Permaneció en las Galias a lo largo de su vida y finalmente falleció en el año 594.

