Las efemérides más destacadas del 17 de noviembre

1511: en Yunnan (China) se registra un terremoto de magnitud 5,8 en la escala sismológica de Richter (intensidad VII) que deja un saldo de «algunos» muertos.

1775: la ciudad de Kuopio fue fundada por el rey Gustavo III de Suecia.​

1812: batalla de Krasnoi, en las guerras napoleónicas.

1831: Ecuador y Venezuela se separan de la Gran Colombia.

1902: En Buenos Aires se funda el periódico Assalam, autopresentándose como órgano de la colectividad Sirio-Otomana de las Repúblicas del Plata.

1905: Japón y Corea firman el Tratado de Eulsa.

1911: en la Universidad Howard (universidad exclusiva para negros), en Washington (capital de Estados Unidos) en pleno apartheid se crea la fraternidad Omega Psi Phi, el primer grupo de estudiantes negros.

1950: en Nueva York la ONU reconoce la independencia de Libia.

1950: Tenzin Gyatso (15), el decimocuarto dalái lama es entronado como rey absoluto de Tíbet.

1967: en Washington D. C. ―en el marco de la guerra de Vietnam― el presidente Lyndon B. Johnson dice a la nación que, a pesar de que falta mucho por hacer, «estamos infligiendo daños muchos más grandes que los que nos están haciendo a nosotros

1969: en Helsinki ―en el marco de la Guerra Fría― negociadores estadounidenses y soviéticos se reúnen para comenzar las negociaciones SALT I para limitar el número de armas nucleares de ambos lados.

1989: en Praga el Gobierno envía a la policía a reprimir duramente las manifestaciones estudiantiles. Comienza la Revolución de Terciopelo, que hará caer al Gobierno comunista el 29 de diciembre.

2006: en los Estados Unidos sale a la venta la PlayStation 3.

2007: Javier Zanetti supera el récord de Roberto Ayala convirtiéndose en el jugador con más presencias en la selección de fútbol de Argentina.

2014: One Direction lanzó su cuarto álbum de estudio, titulado Four.