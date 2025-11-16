Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 17 de noviembre

17 de noviembre: Nacimientos, defunciones y hechos históricos para tu búsqueda

DS

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

Acompáñanos en un recorrido histórico y descubre eventos que marcaron el mundo y momentos culturales del 17 de noviembre.

  1. ¿Qué pasó el 17 de noviembre?

En España:

  • 1511: España e Inglaterra se alían contra Francia.

  • 1557: en Chile, el marino español Juan Ladrillero zarpa de Valdivia alcanzando la isla Desolación y entrando al Estrecho de Magallanes.

  • 1566: en España, Felipe II promulga una serie de rigurosas medidas contra los moriscos de Granada que afecta al uso del idioma árabe y a sus costumbres musulmanas.

  • 1659: España y Francia firman la paz en los Pirineos.

  • 1895: En Cuba, los mambises al mando del general Máximo Gómez ocupan el campamento español Pelayo.

  • 1997: en España, el escritor Francisco Umbral consigue el Premio Nacional de las Letras.

  • 2008: Lanzamiento del álbum "Sex Pastels" del grupo de punk español Gatillazo

En el mundo:

  • 1511: en Yunnan (China) se registra un terremoto de magnitud 5,8 en la escala sismológica de Richter (intensidad VII) que deja un saldo de «algunos» muertos.

  • 1775: la ciudad de Kuopio fue fundada por el rey Gustavo III de Suecia.​

  • 1812: batalla de Krasnoi, en las guerras napoleónicas.

  • 1831: Ecuador y Venezuela se separan de la Gran Colombia.

  • 1902: En Buenos Aires se funda el periódico Assalam, autopresentándose como órgano de la colectividad Sirio-Otomana de las Repúblicas del Plata.

  • 1905: Japón y Corea firman el Tratado de Eulsa.

  • 1911: en la Universidad Howard (universidad exclusiva para negros), en Washington (capital de Estados Unidos) en pleno apartheid se crea la fraternidad Omega Psi Phi, el primer grupo de estudiantes negros.

  • 1950: en Nueva York la ONU reconoce la independencia de Libia.

  • 1950: Tenzin Gyatso (15), el decimocuarto dalái lama es entronado como rey absoluto de Tíbet.

  • 1967: en Washington D. C. ―en el marco de la guerra de Vietnam― el presidente Lyndon B. Johnson dice a la nación que, a pesar de que falta mucho por hacer, «estamos infligiendo daños muchos más grandes que los que nos están haciendo a nosotros

  • 1969: en Helsinki ―en el marco de la Guerra Fría― negociadores estadounidenses y soviéticos se reúnen para comenzar las negociaciones SALT I para limitar el número de armas nucleares de ambos lados.

  • 1989: en Praga el Gobierno envía a la policía a reprimir duramente las manifestaciones estudiantiles. Comienza la Revolución de Terciopelo, que hará caer al Gobierno comunista el 29 de diciembre.

  • 2006: en los Estados Unidos sale a la venta la PlayStation 3.

  • 2007: Javier Zanetti supera el récord de Roberto Ayala convirtiéndose en el jugador con más presencias en la selección de fútbol de Argentina.

  • 2014: One Direction lanzó su cuarto álbum de estudio, titulado Four.

  • 2019: en Wuhan, China aparece el primer caso conocido de la enfermedad por COVID-19.

