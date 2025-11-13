Santoral del 14 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:25 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 14 de noviembre el Santo de San José Pignatelli, entre otros.

San José Pignatelli, un jesuita español del siglo XVIII, ... nació en Zaragoza en 1737 en una familia de ascendencia italiana. En 1753, optó por unirse ... a la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola. Tras la expulsión definitiva de los jesuitas en 1771, tomó sus votos perpetuos. En 1803, fue designado provincial de los jesuitas en Italia, donde implementó reformas significativas para la restauración de la orden ignaciana. Sin embargo, no vivió para presenciar esta restauración, ya que falleció en 1811, tan solo cuatro años antes de que la Orden fuera oficialmente reintegrada. Sus restos descansan en la Iglesia del Gesù, en Roma.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 14 de noviembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Adeltrudis

Alberico

Andrónico San Antigio

Dubricio de Bardsey

Esteban Teodoro Cuénot

Hipacio de Gangres

Jocundo

Juan de Traú

Lorenzo O´Toole

Rufo de Aviñón

Serapión

Siardo de Mariëngaarde

Teodoto de Heraclea

Venerando de Troyes

Vitón

Trahamunda de Pontevedra © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

