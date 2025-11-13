Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 14 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:25

El Santoral Cristiano celebra hoy, 14 de noviembre el Santo de San José Pignatelli, entre otros.

San José Pignatelli, un jesuita español del siglo XVIII, ... nació en Zaragoza en 1737 en una familia de ascendencia italiana. En 1753, optó por unirse ... a la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola. Tras la expulsión definitiva de los jesuitas en 1771, tomó sus votos perpetuos. En 1803, fue designado provincial de los jesuitas en Italia, donde implementó reformas significativas para la restauración de la orden ignaciana. Sin embargo, no vivió para presenciar esta restauración, ya que falleció en 1811, tan solo cuatro años antes de que la Orden fuera oficialmente reintegrada. Sus restos descansan en la Iglesia del Gesù, en Roma.

