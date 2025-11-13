Las efemérides más destacadas del 14 de noviembre

1770: en África, James Bruce descubre lo que él cree que son las fuentes del río Nilo.

1781: En la ciudad de La Paz es ejecutado el líder indígena boliviano Túpac Katari ―por desmembramiento, igual que el líder Túpac Amaru el 18 de mayo de ese año―. Antes de morir gritó

1913: en Medellín (Colombia) se funda el Deportivo Independiente Medellín.

1921: una bomba explota a los pies de la imagen de la Virgen de Guadalupe de México en la antigua basílica, quedando la imagen sin sufrir daño alguno.

1940: en Reino Unido ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― aviones de la Luftwaffe alemana bombardean la ciudad británica de Coventry. La antiquísima catedral resulta completamente destruida.

1960: en Luisiana (Estados Unidos) ―en el marco del racismo en Estados Unidos que asoló el país hasta 1967― la niña Ruby Bridges se convierte en el primer alumno afroestadounidense en asistir a una escuela exclusiva para blancos.

1965: en la guerra de Vietnam comienza la batalla del valle de ia Drang, el primer combate entre el ejército invasor estadounidense y las fuerzas nacionales de Vietnam del Norte.

1965: En el Pico Turquino, con la presencia de Fidel Castro, se produce la graduación de los primeros 400 médicos y 26 estomatólogos formados por la Revolución

1969: en los Estados Unidos despega el Apolo 12, cuarta misión tripulada hacia la Luna y segunda misión tripulada que desciende en la superficie de la Luna.

1970: la Unión Soviética ingresa en la ICAO (Organización Internacional de Aviación Civil), haciendo del ruso el cuarto idioma oficial de la institución.

1991: en Camboya, el príncipe Norodom Sihanouk retorna a la ciudad de Phnom Penh después de trece años en el exilio.

1993: en Puerto Rico se realiza un plebiscito de estatus; El Estado Libre Asociado resulta vencedor con el 826,326 votos (48.6%).

1995: en los Estados Unidos, las luchas por la votación del presupuesto nacional entre demócratas y republicanos en el Congreso,fuerza al Gobierno federal a cerrar temporalmente los museos y los parques nacionales, y a hacer funcionar la mayoría de las oficinas estatales con un mínimo de personal.

2001: en Doha (Catar) la Reunión Ministerial de la OMC adopta la Declaración de Doha.

2002: Argentina entra en default con el Banco Mundial por 805 millones de dólares.

2007: en Chile, sucede el Terremoto de Tocopilla de 2007 de magnitud 7,8 en la Escala de Richter sacude al Norte Grande, dejando en la ciudad de Tocopilla 200 casas con daños, dos muertos y 95 heridos.

2010: en el Gran Premio de Abu Dabi, el piloto de Red Bull Racing, Sebastian Vettel, se convierte en el más joven en obtener el título de Campeón Mundial de Fórmula 1