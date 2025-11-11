Santoral del 12 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!
DS
Martes, 11 de noviembre 2025, 18:39
Hoy, 12 de noviembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Emiliano de la Cogolla, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.
San Emiliano de la Cogolla, también conocido como San Millán, fue un presbítero y ermitaño de ... origen español que vivió en el siglo V. Después de trabajar como pastor durante dos décadas, optó por una vida retirada en las montañas de la región riojana, cerca de Logroño, donde llevó una existencia eremítica de austeridad. El obispo Dídimo de Tarazona lo ordenó sacerdote en su pueblo natal, Berdejo, debido a su fama como profeta y su generosidad con los menos afortunados. San Emiliano ejerció esta función durante tres años antes de regresar a las cuevas de Aidillo, donde posteriormente se construyó el Monasterio de Suso. Falleció en ese lugar a la notable edad de 101 años.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
-
Cuniberto de Colonia
-
Hesiquio de Vienne
-
Josafat Kuncewicz
-
Labuino de Daventer
-
Macario de Maleo
-
Margarito Flores
-
Nilo de Ancira
-
Agustina Pietrantoni
