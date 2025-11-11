Las efemérides más destacadas del 12 de noviembre

954: en la Abadía de Saint-Remi, es coronado el rey Lotario a la edad de 13 años y sucede a su padre el rey Luis IV.

1555: en Inglaterra, el Parlamento restableció el catolicismo.

1793: en Francia, Jean Sylvain Bailly, alcalde de París, fue guillotinado.

1838: en Nicaragua se promulga la abolición de la esclavitud con base a la Constitución Política del 12 de noviembre.

1872: en el mar Báltico, una marea ciclónica afecta las costas desde Dinamarca a Pomerania. El registro máximo de altura de las aguas llegó a 3,3 m. Murieron al menos 271 personas y 15 160 quedaron sin hogar.

1878: en los Estados Unidos, el presidente Rutherford B. Hayes emite el laudo arbitral sobre la región del Chaco Boreal delimitada por los ríos Paraguay, Pilcomayo y Verde, que resolvió la disputa de límites entre Argentina y Paraguay ocurrida luego de finalizada la guerra de la Triple Alianza.

1906: en el Parque de Bagatelle (París), el brasileño Alberto Santos Dumont a bordo del avión 14-Bis obtiene el récord mundial de duración de vuelo a distancia

1918: Austria se convierte en república.

1965: la Unión Soviética lanza hacia Venus la sonda Venera 2; pero esta dejará de funcionar antes de que poder enviar datos científicos.

1969: en el marco de la guerra de Vietnam, el periodista independiente Seymour Hersh devela la historia de la Matanza de My Lai perpetrada por tropas de Estados Unidos contra población civil.

1971: en el marco de la guerra de Vietnam, el presidente Richard M. Nixon afirma que el 1 de febrero de 1972 enviará 45.000 soldados más a Vietnam.

1980: la nave espacial estadounidense Voyager I hace su primera aproximación a Saturno y recoge las primeras imágenes de sus anillos.

1981: la nave espacial Transbordador espacial Columbia despega en su segunda misión STS 2.

1984: en los Estados Unidos se lanza el disco Like a Virgin, de la cantante estadounidense Madonna, que venderá 25 millones de copias.

1989: en El Salvador, dentro del contexto de la ofensiva insurgente lanzada por el FMLN el día anterior, el presidente Alfredo Cristiani ordena una intervención militar a la Universidad de El Salvador que la mantendría cerrada hasta el siguiente año.

1996: en la ciudad de Nazca (Perú) sucede un terremoto.

1997: en Uruguay, el Club Atlético Peñarol gana el Segundo Quinquenio de Oro de Peñarol en el fútbol uruguayo.

1998: Cuba envía ayuda médica gratuita a Nicaragua por el desastre del huracán Mitch.

2021: en Ecuador tiene lugar la Masacre de la Penitenciaría de Guayaquil de noviembre de 2021