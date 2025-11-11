Las efemérides más destacadas del 12 de noviembre
Efemérides destacadas del 12 de noviembre: Un repaso a la historia
Martes, 11 de noviembre 2025, 22:00
Sumérgete en nuestras efemérides y revive eventos trascendentales y momentos culturales del 12 de noviembre.
¿Qué pasó el 12 de noviembre?
En España:
1985: la Comisión de Descolonización de la ONU aprueba, por consenso, una resolución que insta a los gobiernos de España y el Reino Unido a proseguir las negociaciones para una solución definitiva del contencioso sobre Gibraltar.
1985: en el restaurante madrileño O’Pazo se reúnen importantes personalidades del cine español, para discutir el estado de la cinematografía española. Sería el germen que permitiría el nacimiento, un año después, de la AACCE (Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España).
2005: la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española efectúan la presentación oficial del Diccionario panhispánico de dudas.
En el mundo:
954: en la Abadía de Saint-Remi, es coronado el rey Lotario a la edad de 13 años y sucede a su padre el rey Luis IV.
1555: en Inglaterra, el Parlamento restableció el catolicismo.
1793: en Francia, Jean Sylvain Bailly, alcalde de París, fue guillotinado.
1838: en Nicaragua se promulga la abolición de la esclavitud con base a la Constitución Política del 12 de noviembre.
1872: en el mar Báltico, una marea ciclónica afecta las costas desde Dinamarca a Pomerania. El registro máximo de altura de las aguas llegó a 3,3 m. Murieron al menos 271 personas y 15 160 quedaron sin hogar.
1878: en los Estados Unidos, el presidente Rutherford B. Hayes emite el laudo arbitral sobre la región del Chaco Boreal delimitada por los ríos Paraguay, Pilcomayo y Verde, que resolvió la disputa de límites entre Argentina y Paraguay ocurrida luego de finalizada la guerra de la Triple Alianza.
1906: en el Parque de Bagatelle (París), el brasileño Alberto Santos Dumont a bordo del avión 14-Bis obtiene el récord mundial de duración de vuelo a distancia
1918: Austria se convierte en república.
1965: la Unión Soviética lanza hacia Venus la sonda Venera 2; pero esta dejará de funcionar antes de que poder enviar datos científicos.
1969: en el marco de la guerra de Vietnam, el periodista independiente Seymour Hersh devela la historia de la Matanza de My Lai perpetrada por tropas de Estados Unidos contra población civil.
1971: en el marco de la guerra de Vietnam, el presidente Richard M. Nixon afirma que el 1 de febrero de 1972 enviará 45.000 soldados más a Vietnam.
1980: la nave espacial estadounidense Voyager I hace su primera aproximación a Saturno y recoge las primeras imágenes de sus anillos.
1981: la nave espacial Transbordador espacial Columbia despega en su segunda misión STS 2.
1984: en los Estados Unidos se lanza el disco Like a Virgin, de la cantante estadounidense Madonna, que venderá 25 millones de copias.
1989: en El Salvador, dentro del contexto de la ofensiva insurgente lanzada por el FMLN el día anterior, el presidente Alfredo Cristiani ordena una intervención militar a la Universidad de El Salvador que la mantendría cerrada hasta el siguiente año.
1996: en la ciudad de Nazca (Perú) sucede un terremoto.
1997: en Uruguay, el Club Atlético Peñarol gana el Segundo Quinquenio de Oro de Peñarol en el fútbol uruguayo.
1998: Cuba envía ayuda médica gratuita a Nicaragua por el desastre del huracán Mitch.
2021: en Ecuador tiene lugar la Masacre de la Penitenciaría de Guayaquil de noviembre de 2021
2021: en Estados Unidos, la cantante Taylor Swift publica Red (Taylor's Version), una regrabación de su cuarto álbum de estudio, Red.
