Santoral del 08 de diciembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:39

8 de diciembre tiene lugar el Santo de Santa Inmaculada Concepción entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

La Inmaculada Concepción, ... reconocida como la Purísima Concepción, es un dogma católico que afirma que la Virgen María estuvo ... libre del pecado original desde el instante mismo de su concepción, gracias a los méritos de su hijo Jesucristo. Este dogma fue proclamado en 1854 y se conmemora cada 8 de diciembre, coincidiendo con nueve meses antes de la celebración de la Natividad de la Virgen el 8 de septiembre.

