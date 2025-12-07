Las efemérides más destacadas del 08 de diciembre

1659: en la aldea mexicana de Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez), el fraile franciscano García de San Francisco funda la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Mansos del Paso del Río del Norte.

1770: en Bolivia, los jesuitas fundan la reducción de Inmaculada Concepción de Portachuelo, ubicada en el departamento de Santa Cruz.

1868: en Colombia, el obispo Valerio Antonio Jiménez inaugura solemnemente la actual arquidiócesis de Medellín.

1939: en Perú, Manuel Prado Ugarteche asume la presidencia.

1940: en Santiago, La U gana por primera vez el torneo de Primera División de Chile.

1949: la China nacionalista traslada su capital a Taipéi (Taiwán).

1965: en la Ciudad del Vaticano se clausura del concilio Vaticano II bajo el papado de Pablo VI.

1968: en un pozo a 111 metros bajo tierra, en el área U20u del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 8

1971: en Lima (Perú), el abogado Luis Fernando Fígari (24) funda la congregación Sodalicio de Vida Cristiana para atraer jóvenes a la grey católica.

1976: en un pozo a 427 metros bajo tierra, en el área U7ab del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6

1978: en Chile se realiza la primera versión de la Teletón chilena.

1980: en Nueva York, Mark Chapman asesina a John Lennon, exintegrante de la banda británica de rock The Beatles.

1980: en la Ciudad de México, se inauguran las actuales instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria 3 "Justo Sierra" de la UNAM.

1987: en la ciudad de Lima (Perú), a las 20

2011: en Blacksburg (Estados Unidos), un hombre inicia un tiroteo y mata a dos policías.