Las efemérides más destacadas del 08 de diciembre

¿Qué pasó el 08 de diciembre?
En España:
-
1491: entran en Granada (España) siete caballeros cristianos ―entre ellos Hernán Pérez del Pulgar― para conferenciar secretamente con Boabdil acerca de las condiciones de entrega de la ciudad.
-
1585: en los Países Bajos españoles se produce el Milagro de Empel, por el cual la Inmaculada Concepción es proclamada patrona de los Tercios españoles.
-
1596: en la Ciudad de México, la Inquisición española ejecuta en la hoguera al poeta judío español Luis de Carvajal (el Mozo).
-
2020: en España, se juega el último partido de fútbol con carácter oficial entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi por la por la Champions League, concluyendo el encuentro con un resultado favorable para la Juventus, el equipo del jugador portugués en ese año.
En el mundo:
-
1659: en la aldea mexicana de Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez), el fraile franciscano García de San Francisco funda la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Mansos del Paso del Río del Norte.
-
1770: en Bolivia, los jesuitas fundan la reducción de Inmaculada Concepción de Portachuelo, ubicada en el departamento de Santa Cruz.
-
1868: en Colombia, el obispo Valerio Antonio Jiménez inaugura solemnemente la actual arquidiócesis de Medellín.
-
1939: en Perú, Manuel Prado Ugarteche asume la presidencia.
-
1940: en Santiago, La U gana por primera vez el torneo de Primera División de Chile.
-
1949: la China nacionalista traslada su capital a Taipéi (Taiwán).
-
1965: en la Ciudad del Vaticano se clausura del concilio Vaticano II bajo el papado de Pablo VI.
-
1968: en un pozo a 111 metros bajo tierra, en el área U20u del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 8
-
1971: en Lima (Perú), el abogado Luis Fernando Fígari (24) funda la congregación Sodalicio de Vida Cristiana para atraer jóvenes a la grey católica.
-
1976: en un pozo a 427 metros bajo tierra, en el área U7ab del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6
-
1978: en Chile se realiza la primera versión de la Teletón chilena.
-
1980: en Nueva York, Mark Chapman asesina a John Lennon, exintegrante de la banda británica de rock The Beatles.
-
1980: en la Ciudad de México, se inauguran las actuales instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria 3 "Justo Sierra" de la UNAM.
-
1987: en la ciudad de Lima (Perú), a las 20
-
2011: en Blacksburg (Estados Unidos), un hombre inicia un tiroteo y mata a dos policías.
-
2024: en Damasco (Siria), fuerzas opositoras al gobierno logran tomar el control de la ciudad tras la huida del presidente Bashar al-Ásad, marcando la caída de la dinastía Ásad tras 53 años en el poder.
