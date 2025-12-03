Santoral del 04 de diciembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 4 de diciembre el Santo de Santa Bárbara, entre otros.

Bárbara de Nicomedia, conocida como santa Bárbara, abrazó el cristianismo ... tras ser recluida por su padre en un castillo para evitar su matrimonio precoz. Durante su ... reclusión, sus maestros la instruyeron en la fe cristiana, persuadiéndola a rechazar el matrimonio. Al enterarse, su padre ordenó su ejecución, lo que la llevó a huir. A pesar de sus intentos por escapar, fue capturada, condenada y decapitada por su propio padre en lo alto de una montaña. Curiosamente, este último también encontró la muerte al ser alcanzado por un rayo después del acto.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 04 de diciembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Ada

Annon

Apro

Bernardo

Bertoaria

Félix

Heracles © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión