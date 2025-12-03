Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 04 de diciembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:00

El Santoral Cristiano celebra hoy, 4 de diciembre el Santo de Santa Bárbara, entre otros.

Bárbara de Nicomedia, conocida como santa Bárbara, abrazó el cristianismo ... tras ser recluida por su padre en un castillo para evitar su matrimonio precoz. Durante su ... reclusión, sus maestros la instruyeron en la fe cristiana, persuadiéndola a rechazar el matrimonio. Al enterarse, su padre ordenó su ejecución, lo que la llevó a huir. A pesar de sus intentos por escapar, fue capturada, condenada y decapitada por su propio padre en lo alto de una montaña. Curiosamente, este último también encontró la muerte al ser alcanzado por un rayo después del acto.

