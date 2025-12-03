Las efemérides más destacadas del 04 de diciembre

656: Cerca de Basora tiene lugar la Batalla del Camello entre el califa Alí y la viuda de Mahoma, Aisha.

771: Carlomán I muere, dejando a su hermano Carlomagno el reino franco.

1006: en Al-Ándalus es asesinado el visir de Córdoba, Ibn al-Qaṭṭā; quien había encabezado una conspiración para eliminar al caudillo al-Málik (hijo y sucesor de Almanzor).

1110: en Palestina, en el marco de la Primera Cruzada, los cruzados conquistan Sidón.

1248: Alfonso el Sabio, príncipe de Castilla, toma Alicante a los árabes y bautiza a su fortaleza como el Castillo de Santa Bárbara.

1328: en Nursia (Italia) un terremoto de magnitud 6,5 en la escala sismológica de Richter deja un saldo de 5000 muertos.

1619: en Virginia desembarcan 38 colonos de Berkeley Parish (Inglaterra) y dan gracias a Dios. Es considerado el primer Día de Acción de Gracias.

1639: Jeremiah Horrocks hace las primeras observaciones sobre el tránsito de Venus.

1676: Batalla de Lund

1838: en México desembarcan las tropas francesas y toman el puerto de Veracruz.

1931: en El Salvador, el Directorio cívico entrega la presidencia a Maximiliano Hernández Martínez, cuyo gobierno se prolongará hasta 1944.

1956: en la Argentina se crea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

1962: en un túnel a 245 metros bajo tierra, en el área U9aa del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 8

1977: Manuel José Caparrós, joven malagueño, muere a consecuencia de un disparo por parte de la policía durante la manifestación por la autonomía en Andalucía, mientras izaba una bandera de Andalucía en su ciudad.

1978: el monte Aloya (Galicia) es declarado parque natural.

1982: la República Popular China adopta su constitución.