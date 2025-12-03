Las efemérides más destacadas del 04 de diciembre
¿Qué pasó el 04 de diciembre?
En España:
1520: En Mellid (España), son convocados varios miembros de la aristocracia gallega para hacer frente a las revueltas populares antifiscales contra el impuesto extraordinario aprobado por Carlos I. Se redacta un manifiesto en el que se comprometían a defender el poder real a cambio de que Galicia participara en las Cortes de Castilla y del establecimiento en La Coruña de una Casa de Contratación como la de Sevilla, medidas que fueron ignoradas por el emperador.
1868: en Cádiz, surge un levantamiento encabezado por Fermín Salvochea y José Paul y Angulo que se extendió por los pueblos y capitales vecinas reivindicando que España sea una República Federal.
1885: dimiten 24 Gobernadores civiles en España.
1977: dos millones de andaluces salen a la calle en manifestación pacífica para pedir una autonomía de primera, en pie de igualdad con los pueblos de España que habían iniciado el proceso hacia la autonomía durante la Segunda República.
2010: se declara el estado de alarma en España, por primera vez en la democracia, con la finalidad de afrontar el caos aeroportuario provocado por una huelga de controladores de tráfico aéreo.
En el mundo:
656: Cerca de Basora tiene lugar la Batalla del Camello entre el califa Alí y la viuda de Mahoma, Aisha.
771: Carlomán I muere, dejando a su hermano Carlomagno el reino franco.
1006: en Al-Ándalus es asesinado el visir de Córdoba, Ibn al-Qaṭṭā; quien había encabezado una conspiración para eliminar al caudillo al-Málik (hijo y sucesor de Almanzor).
1110: en Palestina, en el marco de la Primera Cruzada, los cruzados conquistan Sidón.
1248: Alfonso el Sabio, príncipe de Castilla, toma Alicante a los árabes y bautiza a su fortaleza como el Castillo de Santa Bárbara.
1328: en Nursia (Italia) un terremoto de magnitud 6,5 en la escala sismológica de Richter deja un saldo de 5000 muertos.
1619: en Virginia desembarcan 38 colonos de Berkeley Parish (Inglaterra) y dan gracias a Dios. Es considerado el primer Día de Acción de Gracias.
1639: Jeremiah Horrocks hace las primeras observaciones sobre el tránsito de Venus.
1676: Batalla de Lund
1838: en México desembarcan las tropas francesas y toman el puerto de Veracruz.
1931: en El Salvador, el Directorio cívico entrega la presidencia a Maximiliano Hernández Martínez, cuyo gobierno se prolongará hasta 1944.
1956: en la Argentina se crea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
1962: en un túnel a 245 metros bajo tierra, en el área U9aa del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 8
1977: Manuel José Caparrós, joven malagueño, muere a consecuencia de un disparo por parte de la policía durante la manifestación por la autonomía en Andalucía, mientras izaba una bandera de Andalucía en su ciudad.
1978: el monte Aloya (Galicia) es declarado parque natural.
1982: la República Popular China adopta su constitución.
1985: la UNESCO declara a Santiago de Compostela como Patrimonio de la Humanidad.
