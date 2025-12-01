Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 02 de diciembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:30

2 de diciembre tiene lugar el Santo de Santa Bibiana entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

La vida de Santa ... Bibiana estuvo llena de tragedia: encarcelada y condenada a perecer de hambre junto a su hermana ... Demetria. El emperador romano Aproniano ordenó la ejecución de ambas, pero Bibiana logró evitar el destino de su hermana. Sin embargo, su suerte no mejoró mucho, ya que fue amarrada a una columna y azotada hasta la muerte. Aunque su cuerpo fue dejado a merced de los perros, estos, curiosamente, no se acercaron a él. En su memoria, se erigió una iglesia en el mismo lugar donde solía estar su hogar.

