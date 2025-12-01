Las efemérides más destacadas del 02 de diciembre
Quién nació hoy, quién falleció y qué aconteció: efemérides 02 de diciembre
Lunes, 1 de diciembre 2025
Sumérgete en el tiempo: efemérides diarias con eventos decisivos y expresiones culturales del 02 de diciembre.
¿Qué pasó el 02 de diciembre?
En España:
1023: en la mezquita de Córdoba (España) es elegido como nuevo califa Abderramán V (hermano del difunto Muhammad II al-Mahdi), quien toma el título de al-Mustazhir bi-llah (‘el que implora el socorro de Alá’).
1831: en España, el general Torrijos y sus seguidores desembarcan en Málaga con el objetivo de poner fin al absolutismo de Fernando VII y restaurar la Constitución española de 1812. En esta ciudad, son traicionados por el gobernador González Moreno y son detenidos.
1873: cerca de la villa de Guáimaro (en la Capitanía de Cuba) ―en el marco de la Guerra de los Diez Años (1868-1878)―, las fuerzas patriotas de Máximo Gómez y Manuel Sanguily logran una victoria aplastante contra los españoles en la batalla de Palo Seco.
1875: en España, Antonio Cánovas del Castillo es nombrado presidente del Consejo de Ministros.
1897: España concede la autonomía a Puerto Rico (pero meses después será invadido por Estados Unidos, hasta la actualidad).
1899: en las islas Filipinas (independizadas del Reino de España gracias a la ayuda militar de Estados Unidos), invadidas por Estados Unidos ―en el marco de la guerra filipino-estadounidense― un batallón de 60 filipinos liderados por el general Gregorio del Pilar mueren contra 500 estadounidenses en la batalla del paso Tirad (que en la historia filipina se recuerda como «las Termópilas filipinas»). Fue una victoria táctica estadounidense, pero una victoria estratégica filipina, porque atrasó a los estadounidenses y permitió que escaparan el presidente Emilio Aguinaldo y su batallón.
1906: firma del acta delimitatoria de fronteras entre España y Portugal.
1925: en España, el dictador Miguel Primo de Rivera reemplaza al Directorio Militar.
1963: en España, el Gobierno crea el Tribunal de Orden Público, instancia judicial especial para la represión de delitos políticos.
1982: en Madrid, Pedro Laín Entralgo es elegido director de la Real Academia Española.
1982: en España, Felipe González es elegido como presidente del Gobierno.
1987: España y el Reino Unido llegan a un acuerdo en Londres sobre el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar.
2006: en el Palau Sant Jordi de Barcelona, la banda argentina de pop comercial Erreway empieza su primera gira por España.
2014: en España, el Gobierno comunica que ha terminado la epidemia de ébola tras 56 días después de la aparición del virus.
En el mundo:
805: en Sistán (Irán) se registra un terremoto de magnitud 7,0 en la escala sismológica de Richter.
1562: en La Vega Vieja (en la actual República Dominicana) se registra un fuerte terremoto que causa un derrumbe.
1811: en Chile, el general republicano José Miguel Carrera disuelve el Congreso y proclama la dictadura.
1823: en la ciudad de Washingon, en un mensaje acerca del estado de la Unión, el presidente James Monroe proclama la neutralidad estadounidense en futuros conflictos europeos, y advierte a los poderes europeos no interferir en el continente americano (doctrina Monroe
1859: la ciudad de Shamakhi ―antigua capital de Azerbaiyán en la cordillera caucásica― es borrada del mapa por un terremoto; deja un saldo de un número indeterminado de miles de muertos. La destrucción de la ciudad provoca que el centro gubernamental sea transferido otra vez a Bakú.
1865: en Estados Unidos, el Alabama ratifica la Enmienda 13 de la Constitución, seguida por los estados de Carolina del Norte y Georgia
1901: King Camp Gillette patenta la primera máquina de afeitar de hojas desechables.
1908: en China, el niño de dos años Puyi es nombrado emperador.
1930: en Estados Unidos ―en el marco de la Gran Depresión― el presidente Herbert Hoover propone un programa de obras públicas de 150 millones de dólares para generar trabajo y así estimular el mercado interno.
1952: en Caracas (Venezuela), Marcos Pérez Jiménez, comandante del ejército, no reconoce los resultados electorales, perpetra un golpe de Estado y da inicio a una dictadura militar.
1968: en Nueva York (Estados Unidos), la ONU ―apenas un año después del fin del flagelo del apartheid racista en Estados Unidos― finalmente condena la política de apartheid contra los negros del gobierno blanco sudafricano.
1971: en Marte aterriza la sonda soviética Mars 3, el primer vehículo humano que alcanza ese planeta.
1983: en Estados Unidos, el cantante Michael Jackson estrena el videoclip de la canción «Thriller» perteneciente al álbum homónimo. El videoclip logra tal impacto a nivel mundial que el año 2009 el Congreso de Estados Unidos lo declaró patrimonio histórico de ese país.
1987: en un túnel a 271 metros bajo tierra, en el área U12p.02 del sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 105 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 8
1993: en Colombia, el bloque de búsqueda de la policía localiza y da muerte a Pablo Escobar, máximo líder del Cartel de Medellín.
2007: en Argentina, el Club Atlético Lanús se consagra por primera vez campeón nacional de fútbol.
2009: en los Emiratos Árabes Unidos se inaugura el rascacielos Torre Jalifa (Burj Dubái), el de mayor altura jamás construido (828 m), tras seis años de obras.
2022: en el parque Carlos Manuel de Céspedes de Manzanillo (provincia de Granma) reciben medalla conmemorativa Aniversario 50 del Movimiento de la Nueva Trova Pedro Enrique Vera Portales (periodista), Wilfredo Pachy Naranjo (Premio Nacional de la Música), Cándido Fabré, la emisora Radio Granma, el canal comunitario Golfovisión y el edificio sede del Gobierno local. También se declara a la Trova Cubana como patrimonio cultural inmaterial de la Nación.
