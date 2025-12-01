Las efemérides más destacadas del 02 de diciembre

805: en Sistán (Irán) se registra un terremoto de magnitud 7,0 en la escala sismológica de Richter.

1562: en La Vega Vieja (en la actual República Dominicana) se registra un fuerte terremoto que causa un derrumbe.

1811: en Chile, el general republicano José Miguel Carrera disuelve el Congreso y proclama la dictadura.

1823: en la ciudad de Washingon, en un mensaje acerca del estado de la Unión, el presidente James Monroe proclama la neutralidad estadounidense en futuros conflictos europeos, y advierte a los poderes europeos no interferir en el continente americano (doctrina Monroe

1859: la ciudad de Shamakhi ―antigua capital de Azerbaiyán en la cordillera caucásica― es borrada del mapa por un terremoto; deja un saldo de un número indeterminado de miles de muertos. La destrucción de la ciudad provoca que el centro gubernamental sea transferido otra vez a Bakú.

1865: en Estados Unidos, el Alabama ratifica la Enmienda 13 de la Constitución, seguida por los estados de Carolina del Norte y Georgia

1901: King Camp Gillette patenta la primera máquina de afeitar de hojas desechables.

1908: en China, el niño de dos años Puyi es nombrado emperador.

1930: en Estados Unidos ―en el marco de la Gran Depresión― el presidente Herbert Hoover propone un programa de obras públicas de 150 millones de dólares para generar trabajo y así estimular el mercado interno.

1952: en Caracas (Venezuela), Marcos Pérez Jiménez, comandante del ejército, no reconoce los resultados electorales, perpetra un golpe de Estado y da inicio a una dictadura militar.

1968: en Nueva York (Estados Unidos), la ONU ―apenas un año después del fin del flagelo del apartheid racista en Estados Unidos― finalmente condena la política de apartheid contra los negros del gobierno blanco sudafricano.

1971: en Marte aterriza la sonda soviética Mars 3, el primer vehículo humano que alcanza ese planeta.

1983: en Estados Unidos, el cantante Michael Jackson estrena el videoclip de la canción «Thriller» perteneciente al álbum homónimo. El videoclip logra tal impacto a nivel mundial que el año 2009 el Congreso de Estados Unidos lo declaró patrimonio histórico de ese país.

1987: en un túnel a 271 metros bajo tierra, en el área U12p.02 del sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 105 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 8

1993: en Colombia, el bloque de búsqueda de la policía localiza y da muerte a Pablo Escobar, máximo líder del Cartel de Medellín.

2007: en Argentina, el Club Atlético Lanús se consagra por primera vez campeón nacional de fútbol.

2009: en los Emiratos Árabes Unidos se inaugura el rascacielos Torre Jalifa (Burj Dubái), el de mayor altura jamás construido (828 m), tras seis años de obras.