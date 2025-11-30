Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 01 de diciembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:00

San Eloy se celebra en el día de hoy, 1 de diciembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Eloy, protector de ... aquellos que trabajan con metales y joyas, fue un hábil orfebre que llegó a ser consejero ... real. Apoyó la fundación de la abadía de Solignac y otras en Lemosín y París, incluida la iglesia de San Pablo. Además de su destreza como orfebre, también ejerció como sacerdote y obispo en Noyon y Tournay, participando en el concilio de Chalons-sur-Seine en el año 644.

