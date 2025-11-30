Santoral del 01 de diciembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

San Eloy se celebra en el día de hoy, 1 de diciembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Eloy, protector de ... aquellos que trabajan con metales y joyas, fue un hábil orfebre que llegó a ser consejero ... real. Apoyó la fundación de la abadía de Solignac y otras en Lemosín y París, incluida la iglesia de San Pablo. Además de su destreza como orfebre, también ejerció como sacerdote y obispo en Noyon y Tournay, participando en el concilio de Chalons-sur-Seine en el año 644.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 01 de diciembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Agerico

Alejandro

Ansano

Cándida

Castriciano

Domnolo

Edmundo

Eligio

Elvisa

Evasio

Florencia

Hildeberto

Juan

Leoncio

Lucio

Nahúm

Natalia

Próculo

Rodolfo y Rogato © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión