Las efemérides más destacadas del 01 de diciembre
Efemérides del día: 01 de diciembre, conoce las figuras históricas y eventos destacados
DS
Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:00
Embárcate en un viaje temporal: descubre eventos que redefinieron eras y expresiones culturales del 01 de diciembre.
-
¿Qué pasó el 01 de diciembre?
En España:
-
1812: el Estado de Quito (actual Ecuador) libra la batalla de Ibarra, en la que cae frente al ejército español que retoma el control del territorio, poniendo fin a la independencia quiteña que había durado casi un año.
-
1843: en España, Luis González Bravo es nombrado presidente del gobierno.
-
1874: en España, el futuro rey Alfonso XII firma el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Antonio Cánovas del Castillo.
-
1879: en Cuba, el capitán general español Blanco pone fin a la Guerra Chiquita.
-
1899: en Barcelona se realiza la primera carrera de automóviles de España.
-
2002: en Santiago de Compostela (España) se manifiestan 200.000 personas, convocadas por la organización Nunca Máis, para exigir dignidad y dimisiones por la incompetencia del gobierno gallego y español ante la crisis del barco petrolero Prestige.
-
2005: en España se inician las emisiones en pruebas del canal de televisión autonómico extremeño, Canal Extremadura.
-
2007: cerca de la ciudad francesa de Bayona, la banda terrorista ETA mata a un policía español y hiere a otro.
En el mundo:
-
1420: Enrique V de Inglaterra entra en París (Francia).
-
1828: el militar argentino Juan Lavalle perpetra un golpe de Estado contra el gobernador federal Manuel Dorrego, y lo fusilará dos semanas después, reiniciando las Guerras civiles argentinas.
-
1863: en San Nicolás de los Arroyos (Argentina) se inaugura la primera sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
-
1899: en Argentina se funda el Club Atlético Argentino de Quilmes.
-
1904: en los Estados Unidos finaliza la Exposición Universal de San Luis.
-
1919: en Londres (Reino Unido), Lady Astor se convierte en la primera mujer miembro del Parlamento al tomar su asiento en la Cámara de los Comunes. (Había sido elegida el 28 de noviembre).
-
1961: en Cuba, la banda terrorista de Jesús Claro Mollinedo Plasencia ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― asesina al miliciano Gregorio Pedraza (El Jíbaro), que los perseguía. Mollinedo será capturado y juzgado por sus crímenes, y el 14 de septiembre de 1962 será fusilado.
-
1976: en México, José López Portillo asume el cargo de presidente.
-
1977: en Venezuela se constituye la Corporación Petroquímica de Venezuela (Pequiven).
-
1988: en México, Carlos Salinas de Gortari asume el cargo de presidente.
-
1996: en Buenos Aires, surge Scouts de Argentina de la fusión de la Unión Scouts Católicos Argentinos y la Asociación de Scouts de Argentina.
-
2001: en Busan (Corea del Sur), se lleva a cabo el Sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de 2002.
-
2006: en Doha (Catar) comienzan los XV Juegos Asiáticos.
-
2007: en Japón, se estrena la primera película de la famosa saga Kara no Kyoukai producida por el estudio Ufotable.
-
2009: entra en vigor el Tratado de Lisboa.
