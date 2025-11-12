Salvan la vida a un hombre que se desangraba en su casa al cortarse con un cristal en Almería

Una patrulla de la Guardia Civil de El Ejido ha salvado la vida a un varón de 30 años que presentaba una herida de gravedad ... al cortarse con un bote de cristal en su domicilio, en la localidad de Matagorda, El Ejido.

Los agentes de la Benemérita se desplazaron hasta la vivienda y, a su llegada, observaron abundantes restos de sangre por el suelo y hallaron al hombre en la cocina que, bajo un «gran estado de nerviosismo» pidió ayuda y recalcó que estaba «perdiendo mucha sangre».

Al observar la «profunda» herida que presentaba en el antebrazo, con un trozo de cristal incrustado, los agentes solicitaron asistencia médica urgente y, mientras esperaban la llegada de los sanitarios, improvisaron un torniquete de emergencia con el uso de camisetas limpias y un cinturón para «detener la pérdida de sangre».

Durante la espera de la ambulancia medicalizada, el herido perdió el conocimiento en varias ocasiones, según han detallado desde la Comandancia, motivo por el que prepararon al herido para «una evacuación inmediata».

Los agentes evacuaron al exterior de la vivienda al varón y, tras informar al personal sanitario de las asistencias realizadas, confirmaron que «la rápida actuación de la Guardia Civil fue decisiva para evitar una hemorragia fatal».

El varón -relata 'Ideal'- fue trasladado al hospital para ser tratado por especialistas debido a la profundidad de la herida y a la presencia del cristal incrustado si bien, se desconoce su estado de salud.