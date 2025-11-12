Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del hombre auxiliado por el agente G.C

Salvan la vida a un hombre que se desangraba en su casa al cortarse con un cristal en Almería

Agentes de la Guardia Civil realizan un torniquete para detener una hemorragia «severa» en el brazo del varón

Nerea Escámez

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:34

Comenta

Una patrulla de la Guardia Civil de El Ejido ha salvado la vida a un varón de 30 años que presentaba una herida de gravedad ... al cortarse con un bote de cristal en su domicilio, en la localidad de Matagorda, El Ejido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  4. 4 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  5. 5 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  6. 6 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  7. 7 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  8. 8 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  9. 9 Arrestan a un vecino de Gaucín por matar al novio de su exmujer y abandonar el cadáver en Alpandeire
  10. 10 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Salvan la vida a un hombre que se desangraba en su casa al cortarse con un cristal en Almería

Salvan la vida a un hombre que se desangraba en su casa al cortarse con un cristal en Almería