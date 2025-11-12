Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ministra de Sanidad, Mónica García. EFE

Sanidad y las CCAA del PP acuerdan compartir los datos de los programas de cribado de cáncer

La ministra de Sanidad celebra que los gobiernos autonómicos del Partido Popular hayan «reculado y recapacitado» y recuerda que están invitados a remitir los datos en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se reúne este jueves

C. P. S.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:37

Comenta

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este miércoles que las comunidades autónomas gobernadas por el PP han aceptado el compromiso de entregar los ... datos relativos a los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix. Según la ministra, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, se ha constatado «mucha voluntad» por parte de esos gobiernos autonómicos, lo que le ha generado satisfacción: «Me alegra que hayan reculado y recapacitado. Celebro que hayan decidido colaborar entre todas las instituciones para devolver la confianza a la ciudadanía, que estaba —y sigue— preocupada por el problema y la negligencia ocurrida en Andalucía».

