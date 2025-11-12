Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sala de recién nacidos de un hospital español. C. MORET

Sanidad buscará otras diez enfermedades más con la prueba de talón a recién nacidos

Todas las autonomías incluirán la preeclampsia en los cribados a las embarazadas y se elimina el límite de edad para la fecundación in vitro por fallo ovárico

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:59

Comenta

El Ministerio de Sanidad aprobará en breve una orden por la que amplia la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), los ... que se tienen que ofertar de forma gratuita en la sanidad pública de todas las autonomías. La orden, que hoy ha recibido el respaldo del Consejo Interterritorial del SNS, el órgano que reúne a ministerio y consejerías, amplía los cribados prenatales, neonatales y del cáncer y facilita el acceso a la reproducción asistida, entre otras mejoras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  4. 4 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  5. 5 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  6. 6 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  7. 7 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  8. 8 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  9. 9 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años
  10. 10 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sanidad buscará otras diez enfermedades más con la prueba de talón a recién nacidos

Sanidad buscará otras diez enfermedades más con la prueba de talón a recién nacidos