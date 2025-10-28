Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. EP

Sanidad aprueba el decreto que extiende los beneficios de la ley ELA a otros enfermos irreversibles

Entre los candidatos a las ayudas y cuidados urgentes e integrales están quienes padecen atrofia muscular, infarto cerebral severo, encefalopatías o esclerosis lateral

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 15:21

El Consejo de Ministros aprobó hoy el real decreto que fija los criterios que permitirán extender los beneficios de la ley ELA a otros españoles ... con patologías incurables, que les causan una invalidez severa y que los abocan a una muy corta esperanza de vida. Enfermos que precisan, como los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica, de la concesión acelerada de ayudas y de cuidados especializados e integrales a domicilio por la gravedad del proceso y la rápida evolución y que, como ellos, tendrán derecho a la atención 24 horas y la ayuda de casi 10.000 euros mensuales en las fases más avanzadas de la enfermedad. Lo dispuesto en este decreto entrará en vigor 20 días después de su inminente publicación en el BOE.

