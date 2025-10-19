Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mar Comin. Productora y protagonista de Sacar pecho

Sacar pecho en el Congreso

La Cámara Baja acoge hoy un documental en el que ocho enfermas de cáncer de mama cuentan sus casos mientras viajan por la Tramontana, en Mallorca

David Hernández

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:23

Comenta

El cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres en España. Aunque tiene una tasa elevada de supervivencia, la noticia de ser diagnosticada ... supone un drama mayúsculo, pero sobre todo genera incertidumbre sobre qué hacer o cómo evolucionará todo. La periodista balear Mar Comin ha tenido que hacer frente a ello, tal y como ha plasmado en el documental 'Sacar pecho', que se estrenó ayer, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y este lunes se presenta en el Congreso. El trabajo, inscrito en los Premios Goya, documenta la historia de ocho mujeres con este tumor que emprenden un viaje de cuatro días por la Sierra de Tramontana, en Mallorca. En este 'docurreality', las protagonistas tratan y conversan sobre sus problemas cotidianos y sus inquietudes. Se trata de un proyecto solidario y los beneficios se destinarán a la investigación contra el cáncer de mama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  2. 2 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  3. 3 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  4. 4

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  5. 5

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  6. 6 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga
  7. 7

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  8. 8

    Marbella aumenta su población en 600 personas al mes y rebasa ya los 172.00 habitantes
  9. 9

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  10. 10

    El mirador de la Camorra: el lugar de Alameda desde donde se pueden ver hasta cinco provincias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sacar pecho en el Congreso

Sacar pecho en el Congreso