Retiran varios productos para heridas y quemaduras por el riesgo de infección al usarlos

Varios productos de la marca MediHoney, destinados al tratamiento de heridas y quemaduras, han sido retirados del mercado al detectarse fallos en el envasado que ... podrían provocar la pérdida de esterilidad de los mismos. Así lo ha informado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), tras tener conocimiento de este hecho por parte del fabricante Derma Sciences, inc (Canadá).

La Aemps explica que los posibles fallos identificados en el envasado incluyen un sellado inadecuado de los envases de barrera estéril, la falta de protección adecuada del producto en las cajas de envío durante el transporte y un fallo en el tapón de rosca del tubo. Por todo ello, existe un riesgo de infección para el paciente. De tener alguno en casa, hay que abstenerse de utilizarlo.

Los productos MediHoney para heridas y quemaduras han sido distribuidos en España por PRIM S.A., Madrid. La Agencia asegura que la empresa está enviando una nota de aviso dirigida a otros distribuidores, profesionales sanitarios, farmacias y pacientes para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.

Estos artículos están indicados para el manejo de una amplia gama de heridas agudas y crónicas, sitios de injerto de donantes y receptores, heridas con escasa o nula exudación, úlceras de pierna/pie y úlceras por presión, primeros auxilios generales y quemaduras superficiales y de segundo grado.

Los productos afectados son los siguientes:

-Gel para heridas Medihoney, referencias 391 y 395

-Miel médica Medihoney, referencia 398

-Hidrogel Medihoney, referencias 780, 781, 782 y 783

-Apósito estéril para quemaduras Medihoney Hcs, referencias 784 y 785

-Medihoney Hcs, referencia 787

-Lámina de gel Medihoney, referencia 799