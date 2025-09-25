Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El tabaquismo es la principal causa evitable de muerte por cáncer. Efe

Las muertes por cáncer aumentarán casi un 75% en todo el mundo en 2050

Más de cuatro de cada diez fallecimientos se relacionan con factores de riesgo evitables como el tabaquismo

Jon Garay

Jon Garay

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:00

Los especialistas en oncología coinciden en señalar que la investigación en este área vive una especie de época dorada, una revolución incluso. Los continuos avances ... y las nuevas terapias han dado pasos de gigante en los últimos años. Los datos son claros: si hace 50 años, de cada cuatro pacientes que eran diagnosticados solo uno vivía más de cinco años, ahora se curan más de la mitad. Esto no implica, sin embargo, que el cáncer no siga siendo una enfermedad fatal. En España fue la principal causa de muerte el año pasado, seguida muy de cerca por enfermedades del sistema circulatorio. En el resto del mundo, y en 2023, el orden se invierte. Más de diez millones de personas murieron por este motivo en dicho año, según las cifras publicadas en un estudio de la revista 'Lancet'.

