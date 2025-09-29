Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hospital de Valme (Sevilla), donde este paciente murió el 5 de abril de 2021. EFE

Indemizan con 283.000 euros a la familia de enfermo de covid que murió por una negligencia médica

En urgencias le mandaron a casa con paracetamol pese a dar positivo y tener una radiografía que no descartaba una neumonía

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:21

El Servicio Andaluz de Salud tendrá que indemnizar con 283.612 euros más los intereses y las costas judiciales a la familia de un sevillano ... que murió en 2021 por las complicaciones de un infección por covid-19 agravada por la deficiente atención recibida de los médicos que le trataron en las urgencias hospitalarias cuando acudió porque presentaba los primeros síntomas. La indemnización la recibirán la viuda y los dos hijos del fallecido, que han sido representados por María Jesús Villalpando, de los servicios jurídicos de 'El Defensor del Paciente'. La administración sanitaria andaluza ha recurrido la sentencia por estar en desacuerdo con el fallo y el volumen de la indemnización.

