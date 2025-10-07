Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos ópticas realizan las pruebas de visión a un alumno del colegio Nuestra Señora de Atocha de Murcia. R. C.

El Gobierno acuerda pagar los primeros 100 euros de las gafas o lentillas de los menores de 16 años

La subvención alcanzará a todos los chicos españoles de esas edades y cubrirá una parte de las compras de óptica que precisen de ahora a diciembre de 2026

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 14:48

El Gobierno acordó hoy pagar los primeros cien euros del coste de las gafas o lentillas que necesiten durante los dos próximos años todos los ... menores de 16 años para corregir problemas visión cada vez más frecuentes desde la infancia como son la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo.

