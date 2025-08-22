Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Farmacias de guardia en Málaga

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 23 de agosto de 2025

Consulta aquí las farmacias de guardia en Málaga. Horarios actualizados y ubicaciones para garantizar tu acceso a medicamentos las 24 horas.

José María Marín

José María Marín

Viernes, 22 de agosto 2025, 21:00

Farmacias abiertas hoy, sábado, 23 de agosto: revisa cuáles están disponibles en Málaga capital y en la provincia.

Fuente : Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de ... Málaga

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  2. 2 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Monda
  4. 4 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  5. 5 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  6. 6 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  7. 7 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  8. 8 Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista
  9. 9 El Regional alerta de la gravedad de las fracturas en la cara por peleas en feria: «Se puede perder la visión de un ojo por un puñetazo»
  10. 10 Susto en el paseo marítimo de Málaga por el incendio de un vehículo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 23 de agosto de 2025

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 23 de agosto de 2025