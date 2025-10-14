Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un jubilado toma un menú en una casa de comidas. REUTERS

Cambios en la dieta podrían retrasar o mitigar el deterioro cognitivo en la vejez

Investigadores españoles descubren que determinadas composiciones de la microbiota están vinculadas a funciones cerebrales como la memoria, el lenguaje y la gestión de las emociones

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 13:38

Un estudio realizado por especialistas del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha abierto un esperanzador abanico de posibilidades para combatir el deterioro cognitivo que ... acompaña, más tarde o más temprano, el proceso de envejecimiento humano.

