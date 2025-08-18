Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Viento en Playa Granada.

Viento en Playa Granada. IDEAL

Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva

Un helicóptero y una salva mar rastrearon las zonas afectadas por la presencia de objetos flotantes y tablas de pádel surf

Mercedes Navarrete y Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:23

La Costa Granadina estaba viviendo ayer domingo una tarde cualquiera de agosto, con las playas llenas con miles de bañistas y el mar como un ... plato, cuando de repente, cerca de las ocho de la tarde un reventón térmico, con unos cálidos vientos «huracanados» que se prolongaron durante unos quince minutos, según los testigos, sorprendió al litoral provocando situaciones de desconcierto, caos y un susto mayúsculo en las playas, que tuvieron que ser desalojadas.

