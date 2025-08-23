Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Puedo irme de vacaciones cuando quiera? El Estatuto de los Trabajadores aclara una de las grandes dudas del verano

El periodo de vacaciones anuales retribuidas deberá tener una duración de al menos treinta días naturales y que no podrá ser sustituido por una compensación económica

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:17

Es una de las grandes dudas cuando comienza el verano y los trabajadores comienzan a planificar sus vacaciones. ¿Puedo cogerlas cuando quiera? ¿Puede obligarme la ... empresa a irme en una fecha concreta? Todas y esas cuestiones las aclara el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma base sobre la que se sustentan todos los acuerdos laborales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  2. 2 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  3. 3 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  4. 4 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  5. 5 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  6. 6 Susto en el paseo marítimo de Málaga por el incendio de un vehículo
  7. 7 El Regional alerta de la gravedad de las fracturas en la cara por peleas en feria: «Se puede perder la visión de un ojo por un puñetazo»
  8. 8

    «Por cada tres personas que entran, yo limpio el baño»
  9. 9 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su montadito
  10. 10 Detenida una empleada del hogar por robar 16.000 euros de la vivienda en la que trabajaba en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Puedo irme de vacaciones cuando quiera? El Estatuto de los Trabajadores aclara una de las grandes dudas del verano

¿Puedo irme de vacaciones cuando quiera? El Estatuto de los Trabajadores aclara una de las grandes dudas del verano