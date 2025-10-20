Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hombres se llevan el cuerpo de Antoni Famoso. LP

Cómo es posible cobrar la pensión tras 12 años muerto

La Seguridad Social ve excepcional que Antonio Famoso siguiera percibiendo su paga de jubilación

Chema Bermell

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:06

Comenta

A veces, una historia estremecedora revela más sobre una sociedad que cien informes. Antonio Famoso, albañil jubilado de 86 años, vivía solo en Valencia. O, ... mejor dicho, dejó de vivir hace doce años sin que nadie lo advirtiera. No había llamadas, ni visitas, ni amistades cercanas. Separado de su mujer y distanciado de sus hijos desde hacía décadas, había roto todo contacto. En el edificio, la ventana siempre abierta, las palomas entrando y saliendo, el olor atribuible a un supuesto palomar. Muchos creyeron que se había mudado. No fue así. Se ha sabido porque una reciente filtración por su terraza afectó a la vecina de abajo: el seguro intervino y el resto ya es noticia. El caso, tan desolador en lo humano como perturbador en lo administrativo, ha encendido una pregunta inevitable: ¿cómo pudo seguir cobrándose su pensión de jubilación tantos años después del fallecimiento?

