PlayStation Family: la nueva aplicación para controlar el tiempo de juego a la consola o los mensajes en línea

Para que la experiencia de juego con la videoconsola sea más segura, los padres deben tener las herramientas adecuadas para poder controlarla e intervenir. Con ... esta filosofía Sony pretende dar un paso más y ayudar a las familias a supervisar el uso de consolas por parte de los hijos. ¿El resultado? Una nueva aplicación recién salida del horno hace solo un par de días. Se denomina 'PlayStation Family App' y sirve tanto para la PS4 como para la PS5. Con ella, los usuarios podrán desde limitar el tiempo de las partidas a restringir los juegos por edades. Este nuevo sistema específico de control parental es compatible con dispositivos móviles iOS y Android.

Desde la app, como precisa la propia Sony en su blog, las familias podrán acceder a informes de actividad diarios o mensuales, tener una mayor visibilidad sobre a qué juegan los menores, autorizar o rechazar solicitudes de ampliación del tiempo de juego con un solo clic o gestionar los mensajes que reciben.

Otra de sus funciones destacadas es la de limitar el gasto para evitar sustos en la economía familiar: permite controlar los pagos hechos desde la consola, añadiendo saldo y estableciendo un máximo mensual a las compras de los menores en la PlayStation Store.

La aplicación cuenta con notificaciones en tiempo real que alertan a los padres cuando sus hijos están jugando, restringe ciertos juegos y permite personalizar la privacidad

«Esto es solo el comienzo de nuestra nueva aplicación móvil: tenemos previsto seguir añadiendo mejoras a la aplicación PlayStation Family para evolucionar la experiencia con el tiempo. Esperamos que la disfruten», concluye Sony.