PlayStation Family: la nueva aplicación para controlar el tiempo de juego a la consola o los mensajes en línea

El sistema específico de control parental lanzado por Sony es compatible con dispositivos móviles iOS y Android

Almudena Nogués

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:21

Para que la experiencia de juego con la videoconsola sea más segura, los padres deben tener las herramientas adecuadas para poder controlarla e intervenir. Con ... esta filosofía Sony pretende dar un paso más y ayudar a las familias a supervisar el uso de consolas por parte de los hijos. ¿El resultado? Una nueva aplicación recién salida del horno hace solo un par de días. Se denomina 'PlayStation Family App' y sirve tanto para la PS4 como para la PS5. Con ella, los usuarios podrán desde limitar el tiempo de las partidas a restringir los juegos por edades. Este nuevo sistema específico de control parental es compatible con dispositivos móviles iOS y Android.

