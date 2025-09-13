PlayStation Family: la nueva aplicación para controlar el tiempo de juego a la consola o los mensajes en línea
El sistema específico de control parental lanzado por Sony es compatible con dispositivos móviles iOS y Android
Málaga
Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:21
Para que la experiencia de juego con la videoconsola sea más segura, los padres deben tener las herramientas adecuadas para poder controlarla e intervenir. Con ... esta filosofía Sony pretende dar un paso más y ayudar a las familias a supervisar el uso de consolas por parte de los hijos. ¿El resultado? Una nueva aplicación recién salida del horno hace solo un par de días. Se denomina 'PlayStation Family App' y sirve tanto para la PS4 como para la PS5. Con ella, los usuarios podrán desde limitar el tiempo de las partidas a restringir los juegos por edades. Este nuevo sistema específico de control parental es compatible con dispositivos móviles iOS y Android.
Desde la app, como precisa la propia Sony en su blog, las familias podrán acceder a informes de actividad diarios o mensuales, tener una mayor visibilidad sobre a qué juegan los menores, autorizar o rechazar solicitudes de ampliación del tiempo de juego con un solo clic o gestionar los mensajes que reciben.
Otra de sus funciones destacadas es la de limitar el gasto para evitar sustos en la economía familiar: permite controlar los pagos hechos desde la consola, añadiendo saldo y estableciendo un máximo mensual a las compras de los menores en la PlayStation Store.
La aplicación cuenta con notificaciones en tiempo real que alertan a los padres cuando sus hijos están jugando, restringe ciertos juegos y permite personalizar la privacidad
La aplicación también contará con notificaciones en tiempo real que alertarán a los padres cuando sus hijos estén jugando, restringirán ciertos juegos y personalizarán la configuración de privacidad. Como guinda, esta herramienta permitirá a las familias intervenir en las interacciones sociales personalizando los ajustes de privacidad o gestionando el acceso a las funciones sociales.
«Esto es solo el comienzo de nuestra nueva aplicación móvil: tenemos previsto seguir añadiendo mejoras a la aplicación PlayStation Family para evolucionar la experiencia con el tiempo. Esperamos que la disfruten», concluye Sony.
