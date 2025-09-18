Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Papa León XIV saluda en la Plaza de San Pedro el 17 de septiembre de 2025. EFE

El Papa reconoce que «la palabra genocidio se está usando cada vez más» al hablar de Gaza

En su primera entrevista, León XIV se muestra contrario al diaconado femenino y a un posible reconocimiento eclesial de los matrimonios homosexuales

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:57

Ni en política internacional, ni en cuestiones doctrinales ni tampoco en la forma de gobernar la Iglesia católica: el Papa León XIV, elegido el pasado ... 8 de mayo, sigue la línea marcada por su antecesor, Francisco, fallecido el 21 de abril. En su primera entrevista, recogida en el libro 'León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI' (Penguin Random House), que se publica este jueves en Perú pero no llegará a las librerías españolas hasta el 23 de octubre, Robert Prevost incluso emula al Pontífice argentino a la hora de utilizar indirectamente el término «genocidio» al hablar de la campaña militar desatada por el Ejército israelí en la Franja de Gaza. En la conversación que mantuvo con la periodista estadounidense Elise Ann Allen el pasado 10 de julio, dos meses antes de la nueva invasión en curso de este territorio palestino, León XIV asegura prudente que «la palabra genocidio se está usando cada vez más».

