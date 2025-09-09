Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El obispo Ángel Pérez Pueyo, en una imagen de archivo EFE

El Papa Francisco advirtió al obispo de Barbastro de las «intrigas mafiosas» del Opus sobre Torreciudad

Moseñor Pérez Pueyo da a entender en una homilía que podría renunciar si se ve abocado a aceptar el acuerdo presentado por el delegado pontificio, cercano a la Obra

J. A.

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:05

La disputa entre la diócesis de Barbastro-Monzón y el Opus Dei sobre la gestión del santuario de Torreciudad parecía estar encauzándose hasta que ayer ... la cabeza de la primera, el obispo Ángel Pérez Pueyo, pronunció una homilía que más bien sonó a todo lo contrario. «El mismo papa Francisco me advirtió, en una carta manuscrita fechada el 13 de octubre de 2024, que tuviera cuidado con las 'intrigas mafiosas que están en curso' en torno a este asunto», dijo el prelado, según recogía el medio especializado 'Religión Digital'. Pérez Pueyo dio a entender en su plática en la catedral de Barbastro que podría renunciar a su cátedra si se ve abocado a aceptar el acuerdo presentado por el delegado pontificio, cercano a la Obra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  6. 6 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil
  7. 7 Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos
  8. 8

    La búsqueda de habitación salta de los portales inmobiliarios a las redes sociales
  9. 9 Desaparecen las retenciones tras el incendio de una furgoneta en la A-45 a la altura de Antequera
  10. 10

    Alhaurín de la Torre logra, a la segunda, atraer inversiones para construir VPO en un suelo municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Papa Francisco advirtió al obispo de Barbastro de las «intrigas mafiosas» del Opus sobre Torreciudad

El Papa Francisco advirtió al obispo de Barbastro de las «intrigas mafiosas» del Opus sobre Torreciudad