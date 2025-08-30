El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
La cadena de supermercados adaptará la apertura de sus centros tras la finalización de la etapa estival
Sábado, 30 de agosto 2025, 13:00
Con el fin del verano a la vista, Mercadona ajustará su horario de atención al público a partir del próximo lunes 1 de septiembre. La ... cadena de supermercados, liderada por Juan Roig, dejará atrás el horario extendido de verano -que permitía a los clientes realizar sus compras hasta las 22.00 horas- para regresar a su rutina habitual en toda su red comercial.
A partir de esa fecha, los establecimientos de la firma valenciana cerrarán a las 21.30 horas, de lunes a sábado. Además, en línea con su compromiso con la conciliación laboral, la compañía ha confirmado que no abrirá los domingos ni festivos, priorizando el descanso de su plantilla.
La modificación horaria se aplicará de forma generalizada en los más de 1.600 puntos de venta que Mercadona tiene en toda España, aunque podrían mantenerse excepciones puntuales en zonas concretas. Esta franja se mantendrá vigente hasta el inicio de la siguiente campaña estival.
Para mayor comodidad, la empresa pone a disposición de los consumidores un buscador digital, accesible desde su página web y redes sociales, que permite consultar de forma personalizada los horarios y días de apertura por municipio, código postal o dirección específica.
